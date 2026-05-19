Adžić: Neka reaguje međunarodna zajednica i pokaže da joj je stalo

"Slučaj novog mosta i ovog starog mosta tipična slika stanja u BiH. BiH je zemlja slučaj, stalno je slučaj do slučaja, blokada do blokade. Ne možemo da shvatimo da postoji pojedinac koji blokira jedan grad, jednu Republiku, drugi entitet, jednu državu. I svi ćute. Došli smo u poziciju da trpe građani u privrednici čitave BiH. Imao sam bezbroj poziva, pitaju ljudi šta se događaja. Pitam odavdje međunarodnu zajednicu, a tu je ključ svega, ako ne mogu institucije BiH da se dogovore, gdje je međunarodna zajednica, gdje je OHR, gdje su da dođu ovdje i kažu most je otvoren. Imamo most fantom, koji postoji, a ne postoji", kaže Adžić.

On podsjeća da svi pristupni putevi imaju dozvole i da je sve spremno za otvaranje, ali da čitav proces blokira jedan čovjek.

"Ako je stalo međunarodnoj zajednici do razvoja i napretka BiH, ovo je glavna kapija BiH prema EU i ona je zatvorena. Gradiška je trenutno slijepo crijevo. Zaustavljen je promet roba i usluga koji su bili dostupni jedino na ovom graničnom prelazu. I svi ćute i slušaju Zijada. Ovdje je u pitanju međunarodna zajednica i da jasno kaže da li joj je stalo do razvoja i Gradiške i BiH, ili su i oni dio blokatora koji blokiraju razvoj", rekao je Adžić.