Košarac: Glasanjem bošnjačkih ministara protiv otvaranja novog graničnog prelaza pale sve maske

Sav apsurd bošnjačke politike ogleda se u današnjoj sjednici Savjeta ministara, na kojoj su ministri iz reda bošnjačkog naroda glasali protiv otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška, izjavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.

Košarac je naglasio da se ponovo pokazalo da "Trojka" ništa ne razumije, ali da je to ne sprečava da, u sadejstvu sa Zijadom Krnjićem iz Upravnog odbora UIO BiH, urušava bilo kakav kapacitet BiH.

"Sve maske su pale! Njihove opstrukcije otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška, nakon urušavanja dijela mosta i zatvaranja graničnog prelaza za saobraćaj, prevazilaze politikanstvo i zaista su na ivici zdravog razuma", konstatovao je Košarac za Srnu.

On je rekao da je bošnjačko političko d‌jelovanje uvijek usmjereno protiv interesa Republike Srpske, pa makar to bilo i protiv interesa BiH.

"Oni čak nisu ni za BiH. Uvijek su i isključivo protiv Republike Srpske", konstatovao je Košarac.

Novi granični prelaz Gradiška nije isključivi interes Republike Srpske, kaže Košarac, već svih građana u Srpskoj i FBiH, kao i svih privrednika.

"Kako će građanima i privrednicima objasniti svoje odluke?! Hoće li odgovarati za blokadu spoljnotrgovinskog prometa i štete koje će snositi privreda i Srpske i FBiH?!", upitao je ministar Košarac.

On je naglasio da su njihove opstrukcije dokaz nefunkcionalnosti institucija BiH, ističući da je besmisleno učestvovati u radu Savjeta ministara na temelju ucjenjivanja.

"I mi to možemo uraditi, kao i razmotriti učešće u radu Savjeta ministara tokom sedmice", poručio je Košarac.

Ministri iz reda bošnjačkog naroda u Savjetu ministara danas su glasali protiv otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška.

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do d‌jelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.

Krnjićeva blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz.

Krnjić već pet puta nije htio dati saglanost za izmjene internih akata, neophodnih za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.