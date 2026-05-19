"Hitno staviti u funkciju granični prelaz Gradiška radi zaštite privrede"

Iz Spoljnotrgovinske komore BiH zahtijevaju od nadležnih institucija BiH da bez odlaganja koordinišu hitne aktivnosti i donesu neophodne odluke kako bi novi Granični prelaz Gradiška bio stavljen u funkciju u najkraćem mogućem roku kao mjera od strateškog značaja za ekonomsku stabilnost i nesmetano odvijanje spoljnotrgovinskog prometa BiH.

"Uvjereni smo da zaštita privrede, očuvanje radnih mjesta i osiguranje nesmetanog protoka robe moraju biti prioritet svih nadležnih institucija, posebno u okolnostima koje zahtijevaju hitnu i odlučnu reakciju", saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Upravni odbor Spoljnotrgovinske komore BiH uputio je dopis nadležnim institucijama za hitno i prioritetno preduzimanje svih neophodnih aktivnosti radi stavljanja u funkciju Graničnog prelaza Gradiška, nakon današnjeg potpunog prekida saobraćaja zbog urušavanja postojeće infrastrukture, čime je ozbiljno ugrožen jedan od najvažnijih putnih i logističkih pravaca BiH.

Iz Komore podsjećaju na značaj Graničnog prelaza Gradiška preko kojeg se izvozi više od 90 odsto sve robe koja podliježe fitosanitarnoj kontroli.

"Shodno tome svako otežavanje izvoza ne utiče samo na logističku komponentu, već direktno prijeti kontinuitetu isporuka, ispunjenju ugovornih obaveza, narušavanju reputacije izvoznika na inostranim tržištima i, posljedično, gubicima u prihodima i tržišnom učešću", navodi se u saopštenju.

Iz Komore ističu da posebno zabrinjava činjenica da BiH raspolaže novoizgrađenim mostom i novim graničnim prelazom u Gradišci, čije stavljanje u funkciju još nije realizovano zbog administrativnih i proceduralnih prepreka, uprkos višegodišnjim ulaganjima i očiglednoj potrebi za njegovim korištenjem.

"Trenutna situacija dodatno potvrđuje da više nema prostora za institucionalna odgađanja i prebacivanje nadležnosti", navode iz Spoljnotrgovinske komore BiH, prenosi Srna.

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do d‌jelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.