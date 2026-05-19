Konaković: Nećemo podržati privremeno otvaranje novog prelaza u Gradišci

ATV
19.05.2026 13:06

Конаковић: Нећемо подржати привремено отварање новог прелаза у Градишци
Foto: Anadolu/Stipe Majic

"Bošnjački ministri na današnjoj hitnoj sjednici Savjeta ministara BiH, sazvanoj zbog pada dijela mosta na granici sa Hrvatskom u Gradišci, neće podržati privremeno otvaranje novog prelaza", potvrdio je ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković.

Kako je rekao, "Zijad Krnjić, član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH, je posljedica, a uzrok ovakve situacije je Srđan Amidžić, ministar finansija BiH".

"Ne pada nam na pamet da podržimo pritiske iz RS. RS je u ovom trenutku Federaciji BiH dužna iznos koji je dovoljan za sve porodiljske naknade u jednoj godini", istakao je Konaković za Vijesti.ba.

Podsjećamo, na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.

Krnjićeva blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz.

Krnjić već pet puta nije htio dati saglasnost za izmjene internih akata, neophodnih za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.

