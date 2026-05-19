PD PS BiH: Savjet ministara u roku od 30 dana ponovo razmotri situaciju u industriji čelika

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je zaključak Kluba SDA kojim se se zadužuje Savjet ministara da u roku od 30 dana ponovo razmotri aktuelnu situaciju u industriji čelika u BiH i u koordinaciji sa vladama entiteta kreira mjere iz svoje nadležnosti kako bi se sačuvala proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji.

Zbog nedostatka entitetske većine na današnjoj hitnoj sjednici na usaglašavanje je upućen zaključak koji je predložio predsjedavajući Kluba SDP-a Saša Magazinović.

U Magazinovićevom prijedlogu navedeno je da Predstavnički dom zaključuje da slučaj "Nove željezare" Zenica i "Nove Ljubije" Prijedor pokazuje da se posljedice privatnih poslovnih odluka ne mogu posmatrati izolovano kada ugrožavaju stratešku industriju, radna mjesta, javne prihode i privrednu stabilnost oba entiteta i BiH.

- Zbog toga se zadužuju institucije da hitno aktiviraju raspoložive mjere zaštite domaće proizvodnje, a nadležne institucije se pozivaju da ispitaju zakonitost poslovanja, povezana potraživanja i finansijske transakcije između vlasnika i povezanih društava - istaknuto je u Magazinovićevom prijedlogu zaključka.

Na usaglašavanje su upućena i tri zaključka koja je predložio poslanik Mješovitog kluba poslanika Šemsudin Mehmedović, takođe zbog nedostatka entitetske većine.

Glasanjem o predloženim zaključcima završena je današnja hitna sjednica vezana za zahtjeve za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika, prenosi Srna.