Srđan Amidžić se obraća medijima nakon sjednice UO UIO

19.05.2026 11:25

Срђан Амиџић се обраћа медијима након сједнице УО УИО
Foto: ATV

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić obratiće se medijima danas, 19. maja 2026. godine, u 13.00 časova na lokaciji starog graničnog prelaza Gradiška, na mostu na kojem je došlo do urušavanja betonske konstrukcije i ograde.

Amidžić. koji je i predsjedavajući Upravnog odbora UIO obratiće se nakon telefonske sjednice Upravnog odbora.

Amidžić: Članovi UO UIO da daju odobrenje direktoru za donošenje Pravilnika

Tema obraćanja biće funkcionisanje graničnog prelaza Gradiška i aktivnosti u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza.

Podsjećamo, na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.

Krnjićeva blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz.

Krnjić već pet puta nije htio dati saglasnost za izmjene internih akata, neophodnih za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.

