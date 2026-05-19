UIO BiH: Spremi smo da već danas bude otvoren novi granični prelaz Gradiška

19.05.2026 10:17

УИО БиХ: Спреми смо да већ данас буде отворен нови гранични прелаз Градишка

Uprava za indirektno oporezivanje BiH spremna je da osigura sve neophodne uslove kako bi već danas tokom dana bio otvoren novi granični prelaz Gradiška Novi most - Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka – Gradiška i uz novi most na rijeci Savi, saopšteno je iz UIO.

"Ovo je neophodno nakon što je na starom graničnom prelazu Gradiška došlo do obustave saobraćaja usljed oštećenja mostovske konstrukcije, čime je privremeno zaustavljen promet preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini", navode iz UIO i dodaju:

"Granični prelaz Gradiška na sjeveru BiH jedini je granični prelaz sa BIP statusom u ovom dijelu BiH, što omogućava promet svih vrsta roba koje podliježu potpunom veterinarskom, fitosanitarnom i drugim inspekcijskim nadzorima.

Pored njega, granični prelaz sa takvim statusom u Bosni i Hercegovini je Bijača na jugu".

Uprava za indirektno oporezivanje BiH spremna je da u najkraćem mogućem roku izvrši sve potrebne organizacione, tehničke i operativne aktivnosti kako bi novi granični prelaz Gradiška Novi most - Gornji Varoš bio stavljen u funkciju već danas u toku dana, navode se u saopštenju Uprave.

"S obzirom na značaj nesmetanog protoka roba, posebno roba životinjskog i biljnog porijekla, kao i ukupnog međunarodnog transporta, Uprava za indirektno oporezivanje BiH spremna je da u najkraćem mogućem roku izvrši sve potrebne organizacione, tehničke i operativne aktivnosti kako bi novi granični prelaz Gradiška Novi most - Gornji Varoš bio stavljen u funkciju već danas u toku dana.

Cilj je pomoći domaćoj privredi, prevoznicima i građanima Bosne i Hercegovine, smanjiti ekonomske posljedice zastoja u saobraćaju i omogućiti nesmetan protok ljudi i roba na sjeveru Bosne i Hercegovine.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je u stalnoj koordinaciji sa svim nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske kako bi se što prije uspostavio normalan režim odvijanja međunarodnog saobraćaja", navode iz UIO.

Podsjećamo, na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.

Krnjićeva blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz.

Krnjić već pet puta nije htio dati saglasnost za izmjene internih akata, neophodnih za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.

