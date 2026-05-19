Vulić: Ministarstvo bezbjednosti treba da reaguje u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza u Gradišci

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da je Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara odgovorno i da treba da reaguje kada je riječ o otvaranju graničnog prelaza na novom mostu u Gradišci.

"Ministarstvo bezbjednosti treba da saopšti da su se stekli svi uslovi za otvaranje prelaza, a u tom slučaju Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH samo da obezbijedi potreban kadar", navela je Vulićeva za Srnu.

Ona je pojasnila da nije osnovana priča da nema usvojene nove sistematizacije koju "gospodin iz Federacije BiH /FBiH/" Zijad Krnjić koči jer ima sasvim dovoljno zaposlenih koje mogu prerasporediti.

"Postavlja se pitanje ko sada radi na prelazu Gradiška i zašto samo te ljude ne prebace na novi prelaz? Sve ostalo oko sistematizacije su samo izgovori", ocijenila je Vulićeva.

Komentarišući urušavanje betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake u Gradišci, ona je ukazala na činjenicu da ljudi ispaštaju i da je sve postalo jedan nehuman čin prema svima koji koriste ovaj granični prelaz.

"Ovo jasno pokazuje da predstavnici iz FBiH sve koriste u političke svrhe, pa i taj granični prelaz i apsolutno nije im stalo do razvoja nijednog dijela BiH, pogotovo ne razvoja Republike Srpske", naglasila je Vulićeva.

Ona je ranije uputila poslaničko pitanje kojim od predsjednika Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđana Amidžića traži da pojasni kakva je formalna uloga Upravnog odbora u vezi sa otvaranjem graničnog prelaza Gradiška i naglasila da, prema Zakonu o graničnoj kontroli, Ministarstvo bezbjednosti donosi odluku o određivanju privremenog graničnog prelaza.