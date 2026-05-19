Logo
Large banner

Vulić: Ministarstvo bezbjednosti treba da reaguje u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza u Gradišci

Autor:

ATV
19.05.2026 11:02

Komentari:

0
Вулић: Министарство безбједности треба да реагује у вези са отварањем новог граничног прелаза у Градишци

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da je Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara odgovorno i da treba da reaguje kada je riječ o otvaranju graničnog prelaza na novom mostu u Gradišci.

"Ministarstvo bezbjednosti treba da saopšti da su se stekli svi uslovi za otvaranje prelaza, a u tom slučaju Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH samo da obezbijedi potreban kadar", navela je Vulićeva za Srnu.

Ona je pojasnila da nije osnovana priča da nema usvojene nove sistematizacije koju "gospodin iz Federacije BiH /FBiH/" Zijad Krnjić koči jer ima sasvim dovoljno zaposlenih koje mogu prerasporediti.

"Postavlja se pitanje ko sada radi na prelazu Gradiška i zašto samo te ljude ne prebace na novi prelaz? Sve ostalo oko sistematizacije su samo izgovori", ocijenila je Vulićeva.

Komentarišući urušavanje betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake u Gradišci, ona je ukazala na činjenicu da ljudi ispaštaju i da je sve postalo jedan nehuman čin prema svima koji koriste ovaj granični prelaz.

"Ovo jasno pokazuje da predstavnici iz FBiH sve koriste u političke svrhe, pa i taj granični prelaz i apsolutno nije im stalo do razvoja nijednog dijela BiH, pogotovo ne razvoja Republike Srpske", naglasila je Vulićeva.

Ona je ranije uputila poslaničko pitanje kojim od predsjednika Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđana Amidžića traži da pojasni kakva je formalna uloga Upravnog odbora u vezi sa otvaranjem graničnog prelaza Gradiška i naglasila da, prema Zakonu o graničnoj kontroli, Ministarstvo bezbjednosti donosi odluku o određivanju privremenog graničnog prelaza.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sanja Vulić

Pao most Gradiška

Savski most Gradiška

Zatvoren GP Gradiška

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

УИО БиХ: Спреми смо да већ данас буде отворен нови гранични прелаз Градишка

BiH

UIO BiH: Spremi smo da već danas bude otvoren novi granični prelaz Gradiška

1 h

0
Сташа Кошарац

BiH

Košarac: U toku dana naći institucionalni okvir da se donese odluka o otvaranju novog GP Gradiška

2 h

0
Амиџић: Чланови УО УИО да дају одобрење директору за доношење Правилника

BiH

Amidžić: Članovi UO UIO da daju odobrenje direktoru za donošenje Pravilnika

2 h

4
предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ

BiH

Amidžić zakazao hitnu sjednicu Upravnog odbora UIO

2 h

7

  • Najnovije

11

56

"Autoputevi Srpske": Prestati sa opstruisanjem novog mosta u Gradišci

11

52

Minić: Ovo je dokaz iživljavanja kakav dosad nije viđen

11

51

Špirić: Most u Gradišci je odraz političke ucjene

11

48

Nives Celzijus "zapalila" mreže u izrezanoj haljini: Duboki dekolte u prvom planu

11

43

Sipali gorivo na tuđi račun: Vozač oštetio bolnicu za 46.000 KM!?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner