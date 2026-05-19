Košarac: U toku dana naći institucionalni okvir da se donese odluka o otvaranju novog GP Gradiška

19.05.2026 10:01

Urušavanje betonske konstrukcije i ograde na mostu kod graničnog prelaza Gradiška direktna je posljedica nedopustive političke blokade iz FBiH, naglasio je u izjavi za Srnu zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je ukazao da ukoliko Upravni odbor UIO BiH danas ne uradi svoj dio posla, neophodno je hitno u toku dana naći novi institucionalni okvir kako bi se, u skladu sa zakonom, donijela odluka o otvaranju novog graničnog prelaza Gradiška.

"Mi ne smijemo dozvoliti da dođe do kolapsa u spoljnotrgovinskom prometu, kao ni da naši građani budu žrtve populističkih blokada iz Sarajeva", poručio je Košarac u pisanoj izjavi za Srnu iz Bakuua.

On je rekao da zaista smatra da je opstrukcija otvaranja novog graničnog prelaza u Gradiški vandalski i apsolutno neprihvatljiv čin, koji prkosi zdravom razumu i svim naporima institucija Srpske, BiH i Hrvatske, prenosi Srna.

