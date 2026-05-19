Dvije sjednice Predstavničkog doma PS BiH

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas na hitnoj sjednici da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika.

Po okončanju hitne, trebalo bi da počne redovna sjednica na čijem dnevnom redu je Reformska agenda BiH.

Poslanici će razmatrati i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za istrage i zaštitu i Prijedlog dopune Krivičnog zakona BiH.