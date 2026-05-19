Jakov Jozinović rasprodao Arenu za svega nekoliko sati: Pao još jedan rekord

19.05.2026 08:33

пјевач из Хрватске пуни београдске арене
Ulaznice za koncert Jakova Jozinovića u Beogradskoj areni puštene su u prodaju juče u podne, a publika ih je razgrabila nevjerovatnom brzinom — najveći samostalni nastup mladog izvođača u Srbiji rasprodat je za samo nekoliko sati.

Nakon čak deset uzastopnih koncerata u Sava Centru, kojima je obilježio proljećnu sezonu i okupio fanove iz cijelog regiona, Jakov je najavio novi spektakl zakazan za 24. oktobar.

Riječ je o koncertu u postavci Arena 360°, sa centralnom binom i otvorenim svim tribinama.

Vijest o velikom koncertu pjevač je sa publikom podijelio tokom poslednje večeri u Sava Centru, a emotivna najava izazvala je oduševljenje među fanovima, piše B92

Pošto veliki broj ljudi nije uspio da dođe do karata, na društvenim mrežama već se spekuliše da bi uskoro mogao da bude zakazan i drugi termin u Areni.

