Adžić: Gradiška blokirana i grad je u kolapsu; Hitno otvoriti novi granični prelaz

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić rekao je da se grad sada nalazi u kolapsu nakon što je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde na mostu kod graničnog prelaza.
"Oko jedan čas poslije ponoći došlo je do nezgode i havarije na mostu. Pješačka traka sa ogradom je pala i sreća da niko nije bio tu", naveo je Adžić za RTRS
Pohvalio je operativnost Policijske uprave Gradiška.
"A imamo sada i proslave matura i maturanti su se okupljali, a policija je na vrijeme zatvorila kafiće u blizini mosta", naveo je Adžić.
"Imamo 200 kamiona koje sada treba preusmjeriti", izjavio je Adžić.
Apelovao je i prema međunarodnoj zajednici da se otvori novi most i novi granični prelaz.
"Novi most ima sve dozvole. I sad svi mi, građani i privrednici zavisimo od jednog čovjeka. To nema nigdje u svijetu", istakao je Adžić.
"Blokirani smo, postali smo slijepo crijevo. Ovo je tipična BiH. I međunarodna zajednica da reaguje, ako joj je stalo do razvoja", dodao je Adžić.
Na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde.
Iz bezbjednosnih razloga, prekogranični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake.
Do urušavanja je došlo jutros oko 1 čas. Nema povrijeđenih.
Zatvoren je i saobraćaj Ulicom Vojvode Stepe ispod mosta kao i Vidovdanskom ulicom.
Vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prelaze.
