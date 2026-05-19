Logo
Large banner

Adžić: Gradiška blokirana i grad je u kolapsu; Hitno otvoriti novi granični prelaz

Autor:

ATV
19.05.2026 09:11

Komentari:

0
Аџић: Градишка блокирана и град је у колапсу; Хитно отворити нови гранични прелаз

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić rekao je da se grad sada nalazi u kolapsu nakon što je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde na mostu kod graničnog prelaza.

"Oko jedan čas poslije ponoći došlo je do nezgode i havarije na mostu. Pješačka traka sa ogradom je pala i sreća da niko nije bio tu", naveo je Adžić za RTRS

Pohvalio je operativnost Policijske uprave Gradiška.

"A imamo sada i proslave matura i maturanti su se okupljali, a policija je na vrijeme zatvorila kafiće u blizini mosta", naveo je Adžić.

Kaže da je sada kolaps u gradu.

"Imamo 200 kamiona koje sada treba preusmjeriti", izjavio je Adžić.

Apelovao je i prema međunarodnoj zajednici da se otvori novi most i novi granični prelaz.

"Novi most ima sve dozvole. I sad svi mi, građani i privrednici zavisimo od jednog čovjeka. To nema nigdje u svijetu", istakao je Adžić.

Naglasio je da je sad nužno da se otvori novi most.

"Blokirani smo, postali smo slijepo crijevo. Ovo je tipična BiH. I međunarodna zajednica da reaguje, ako joj je stalo do razvoja", dodao je Adžić.

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde.

Iz bezbjednosnih razloga, prekogranični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake.

Do urušavanja je došlo jutros oko 1 čas. Nema povrijeđenih.

Zatvoren je i saobraćaj Ulicom Vojvode Stepe ispod mosta kao i Vidovdanskom ulicom.

Vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prelaze.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zoran Adžić

GP Gradiška

Savski most Gradiška

Pao most Gradiška

Gradiška

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

"Хвала Зијаду Крњићу": Ковачевић о обрушавању дијела моста у Градишци

Republika Srpska

"Hvala Zijadu Krnjiću": Kovačević o obrušavanju dijela mosta u Gradišci

3 h

5
bebe, beba, porodilište

Republika Srpska

U Srpskoj rođeno 13 beba

3 h

1
Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

Sjednica Narodne skupštine, evo šta je sve pred poslanicima

4 h

1
Свечана академија поводом 100 година ФК 'Борац'

Republika Srpska

Minić: 100 godina "Borca" veliki jubilej za Banjaluku i Republiku Srpsku

13 h

7

  • Najnovije

11

56

"Autoputevi Srpske": Prestati sa opstruisanjem novog mosta u Gradišci

11

52

Minić: Ovo je dokaz iživljavanja kakav dosad nije viđen

11

51

Špirić: Most u Gradišci je odraz političke ucjene

11

48

Nives Celzijus "zapalila" mreže u izrezanoj haljini: Duboki dekolte u prvom planu

11

43

Sipali gorivo na tuđi račun: Vozač oštetio bolnicu za 46.000 KM!?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner