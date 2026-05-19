Logo
Large banner

"Odluke koje je donio Šmit nemaju veze sa pravom i moraju biti stavljene van snage"

Autor:

ATV
19.05.2026 09:55

Komentari:

0
Ана Тришић Бабић
Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić izjavila je da odluke koje je donio Kristijan Šmit nemaju veze s pravom i moraju biti stavljene van snage.

Prema njenim riječima, nije normalno da ostanu u pravnom sistemu i da se o tome priča, jer ne možete pričati o nenormalnim stvarima.

"Bilo koji visoki predstavnik koji bi došao, uz konsenzus s međunarodnom zajednicom i svima nama ovd‌je, ako iole bude čovjek pri svom stavu i integritetu, bi sam trebalo da kaže", neću tamo da idem dok se ne izbaci odluka da sam ja car i da mogu da radim šta god hoću", navela je Trišić Babić na društvenoj mreži Iks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ana Trišić Babić

Kristijan Šmit

Republika Srpska

Bivši visoki predstavnik

OHR

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Увиђај на мјесту обрушавања моста: Присуствоваће грађевински и саобраћајни вјештак

Republika Srpska

Uviđaj na mjestu obrušavanja mosta: Prisustvovaće građevinski i saobraćajni vještak

2 h

0
Аџић: Градишка блокирана и град је у колапсу; Хитно отворити нови гранични прелаз

Republika Srpska

Adžić: Gradiška blokirana i grad je u kolapsu; Hitno otvoriti novi granični prelaz

2 h

0
"Хвала Зијаду Крњићу": Ковачевић о обрушавању дијела моста у Градишци

Republika Srpska

"Hvala Zijadu Krnjiću": Kovačević o obrušavanju dijela mosta u Gradišci

3 h

5
bebe, beba, porodilište

Republika Srpska

U Srpskoj rođeno 13 beba

3 h

1

  • Najnovije

12

04

Vidović: Odluka da penzioneri plaćaju zdravstveno osiguranje biće stavljena van snage

11

56

"Autoputevi Srpske": Prestati sa opstruisanjem novog mosta u Gradišci

11

52

Minić: Ovo je dokaz iživljavanja kakav dosad nije viđen

11

51

Špirić: Most u Gradišci je odraz političke ucjene

11

48

Nives Celzijus "zapalila" mreže u izrezanoj haljini: Duboki dekolte u prvom planu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner