U dnevni red uvršten Prijedlog deklaracije o zatvaranju OHR

ATV
19.05.2026 10:31

Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV/Branko Jović

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske uvrstio je jutros u Konačan prijedlog dnevnog reda 19. redovne sjednice Prijedlog deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH (OHR) – prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića.

Zakonodavni odbor Narodne skupštine je sa Konačnog dnevnog reda skinuo dvije tačke jer nisu ispunjene pretpostavke za razmatranje na 19. sjednici.

To su Nacrt zakona o zabrani propagiranja fašizma, nacizma i neonacizma – prijedlog narodnog poslanika Bojana Kresojevića i Nacrt zakona o dopuni Zakona o izvršnom postupku – prijedlog narodnog poslanika Ognjena Bodiroge.

Sjednica Narodne skupštine, evo šta je sve pred poslanicima

Na prijedlog Vlade na dnevnom redu 19. redovne sjednice će se naći nove tri tačke:

1.Prijedlog zakona o elektronskog identifikaciji, uslugama povjerenju u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske, po hitnom postupku

2.Prijedlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, po hitnom postupku

3.Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, po hitnom postupku.

Narodna skupština danas i sutra radiće produženo do 22 časa.

