U dnevni red uvršten Prijedlog deklaracije o zatvaranju OHR

Autor:ATV
Komentari:0
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske uvrstio je jutros u Konačan prijedlog dnevnog reda 19. redovne sjednice Prijedlog deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH (OHR) – prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića.
Zakonodavni odbor Narodne skupštine je sa Konačnog dnevnog reda skinuo dvije tačke jer nisu ispunjene pretpostavke za razmatranje na 19. sjednici.
To su Nacrt zakona o zabrani propagiranja fašizma, nacizma i neonacizma – prijedlog narodnog poslanika Bojana Kresojevića i Nacrt zakona o dopuni Zakona o izvršnom postupku – prijedlog narodnog poslanika Ognjena Bodiroge.
Republika Srpska
Sjednica Narodne skupštine, evo šta je sve pred poslanicima
Na prijedlog Vlade na dnevnom redu 19. redovne sjednice će se naći nove tri tačke:
1.Prijedlog zakona o elektronskog identifikaciji, uslugama povjerenju u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske, po hitnom postupku
2.Prijedlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, po hitnom postupku
3.Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, po hitnom postupku.
Narodna skupština danas i sutra radiće produženo do 22 časa.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
12
04
11
56
11
52
11
51
11
48
Trenutno na programu