Minić: Srećom izbjegnuta tragedija, hirovitost jednog čovjeka blokira otvaranje novog prelaza

ATV
19.05.2026 10:00

Премијер Републике Српске Саво Минић
Sreća je da u urušavanju mosta u Gradišci nije bilo stradalih i povrijeđenih. Ovaj događaj je ozbiljno upozorenje da više nema prostora za odlaganje otvaranja novog graničnog prelaza, kojeg u blokadi drži hirovitost jednog čovjeka, poručio je premijer Srpske Savo Minić.

- Očekujemo hitnu reakciju UIO. Bezbjednost građana i normalno funkcionisanje privrede i saobraćaja moraju biti iznad svake bahatosti, mržnje i opstrukcija - napisao je on na Iks-u.

Podsjećamo, na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.

Krnjićeva blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz.

Krnjić već pet puta nije htio dati saglasnost za izmjene internih akata, neophodnih za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.

