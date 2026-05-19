Amidžić zakazao hitnu sjednicu Upravnog odbora UIO

Autor:ATV
Komentari:7
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić sazvao je za danas hitnu telefonsku sjednicu Upravnog odbora UIO na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška, potvrđeno je za ATV.
Amidžić. koji je i predsjedavajući Upravnog odbora, zakazao je sjednicu za 13 časova.
Podsjećamo, na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.
Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.
Krnjićeva blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz.
Krnjić već pet puta nije htio dati saglasnost za izmjene internih akata, neophodnih za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.
