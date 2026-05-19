Preminuo glumac koji je dao glas Profesoru Utonijumu i Jodi

Autor:ATV
Komentari:0
Svijet animacije ostao je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih glasova. Tom Kejn, legendarni američki glasovni glumac, preminuo je u 64. godini.
Kejn je preminuo 18. maja od komplikacija izazvanih moždanim udarom, potvrdila je njegova matična agencija Galaktik Prodakšns. Iz javnog života i sinkronizacije povukao se 2021. godine nakon teškog moždanog udara koji mu je oštetio centar za govor, pisanje i čitanje.
Ljubitelji crtanih filmova širom svijeta najbolje ga pamte kao Profesora Utonijuma iz kultne serije Moćne djevojke. Kao brižni otac i naučnik koji je „slučajno dodao sastojak X“, postao je jedan od zaštitnih znakova Kartun Njujorka.
Pored Profesora Utonijuma, glas je pozajmio i brojnim drugim poznatim likovima, među kojima su Darvin iz serije „The Wild Thornberrys“, mister Heriman iz „Foster's Home for Imaginary Friends“ i Vudhaus iz serije „Archer“.
Povodom njegove smrti, Cartoon Network se oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama.
„Počivaj u miru, Profesore. Hvala ti, Tome Kejne, što si pozajmio svoj glas ocu tri savršene djevojčice i što si donio Silu milionima fanova. Živjećeš u našim uspomenama iz djetinjstva zauvijek“, navodi se u objavi.
Kejn je ostavio veliki trag i u franšizi „Ratovi zvijezda“. Bio je zamjena Frenku Ozu za lik Jode u seriji „The Clone Wars“, a glas je pozajmljivao i Admiralu Akbaru, Bobi Fetu i S-3RO-u u različitim projektima.
Njegov glas mogao se čuti i u brojnim atrakcijama Diznilenda, kao i tokom ceremonija dodjele Oskara.
Iza sebe je ostavio suprugu Sindi, sa kojom je bio u braku od 1982. godine, kao i devetoro djece, od kojih je šestoro usvojeno.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Kultura
21 h0
Kultura
22 h0
Kultura
1 d1
Kultura
2 d0
Najnovije
11
56
11
52
11
51
11
48
11
43
Trenutno na programu