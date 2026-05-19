Logo
Large banner

Preminuo glumac koji je dao glas Profesoru Utonijumu i Jodi

Autor:

ATV
19.05.2026 09:49

Komentari:

0
беба Јода звјездане стазе анимација филм
Foto: YouTube/printscreen

Svijet animacije ostao je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih glasova. Tom Kejn, legendarni američki glasovni glumac, preminuo je u 64. godini.

Kejn je preminuo 18. maja od komplikacija izazvanih moždanim udarom, potvrdila je njegova matična agencija Galaktik Prodakšns. Iz javnog života i sinkronizacije povukao se 2021. godine nakon teškog moždanog udara koji mu je oštetio centar za govor, pisanje i čitanje.

Ljubitelji crtanih filmova širom svijeta najbolje ga pamte kao Profesora Utonijuma iz kultne serije Moćne djevojke. Kao brižni otac i naučnik koji je „slučajno dodao sastojak X“, postao je jedan od zaštitnih znakova Kartun Njujorka.

Pored Profesora Utonijuma, glas je pozajmio i brojnim drugim poznatim likovima, među kojima su Darvin iz serije „The Wild Thornberrys“, mister Heriman iz „Foster's Home for Imaginary Friends“ i Vudhaus iz serije „Archer“.

Povodom njegove smrti, Cartoon Network se oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama.

„Počivaj u miru, Profesore. Hvala ti, Tome Kejne, što si pozajmio svoj glas ocu tri savršene d‌jevojčice i što si donio Silu milionima fanova. Živjećeš u našim uspomenama iz d‌jetinjstva zauvijek“, navodi se u objavi.

Kejn je ostavio veliki trag i u franšizi „Ratovi zvijezda“. Bio je zamjena Frenku Ozu za lik Jode u seriji „The Clone Wars“, a glas je pozajmljivao i Admiralu Akbaru, Bobi Fetu i S-3RO-u u različitim projektima.

Njegov glas mogao se čuti i u brojnim atrakcijama Diznilenda, kao i tokom ceremonija dod‌jele Oskara.

Iza sebe je ostavio suprugu Sindi, sa kojom je bio u braku od 1982. godine, kao i devetoro d‌jece, od kojih je šestoro usvojeno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tom Kejn

Joda

najbolji filmovi

preminuo glumac

animacija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Дара Бугарска Евровизија Бангаранга побједница

Kultura

Na mrežama tvrde da pobjednička numera s Evrovizije podsjeća na pjesmu srbijanske grupe iz 1995.

21 h

0
Сиви дом глумци

Kultura

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

22 h

0
Женски камерни хор Бањалучанке

Kultura

Ženski kamerni hor "Banjalučanke" osvojio zlato u Finskoj

1 d

1
Дарина Николаева Јотова, позната под умјетничким именом Дара, 27-годишња је пјевачица из Варне, трећег по величини бугарског града. Јавности је постала позната 2015. године када је стигла до финала бугарске верзије шоуа Икс Фактор.

Kultura

Da li ste vidjeli kako je zapravo izgledao Darin nastup na Evroviziji?

2 d

0

  • Najnovije

11

56

"Autoputevi Srpske": Prestati sa opstruisanjem novog mosta u Gradišci

11

52

Minić: Ovo je dokaz iživljavanja kakav dosad nije viđen

11

51

Špirić: Most u Gradišci je odraz političke ucjene

11

48

Nives Celzijus "zapalila" mreže u izrezanoj haljini: Duboki dekolte u prvom planu

11

43

Sipali gorivo na tuđi račun: Vozač oštetio bolnicu za 46.000 KM!?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner