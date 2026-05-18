Na mrežama tvrde da pobjednička numera s Evrovizije podsjeća na pjesmu srbijanske grupe iz 1995.

Na društvenim mrežama ne prestaje se pričati o pobjedi Bugarske na Evroviziji, a neke je Darina pjesma "Bangaranga" podsjetila na pjesmu srbijanske grupe Tap 011 iz 1995. godine.
Naime, Instagram stranica Hit talk podijelila je isječke pjesme "Bangaranga" i pjesme "Vojska" koju izvodi grupa Tap 011 navodeći da ih novi eurovizijski hit podsjeća upravo na spomenutu pjesmu.
"Dara, predstavnica Bugarske, pobjednica je Eurosonga 2026. Bangaranga je oduševila i publiku i stručni žiri, a nas podsjetila na sempl koji je grupa Tap 011 iskoristila za pjesmu 'Vojska' koja se našla na njihovom prvom albumu", napisali su na stranici.
Podsjetimo, Bugarka Dara osvojila je 516 bodova u finalu Eurosonga i zauzela prvo mjesto. Izrael je završio na drugom mjestu osvojio 343 boda. Na trećem mjestu našla se Rumunija s 296 bodova. Na četvrtom mjestu je Australija s 287 bodova, a na petom mjestu bila je Italija s 281 bodom, piše Kliks
Kada je riječ o pjesmi "Bangaranga", istaknula se upečatljivim ritmom i neobičnom kombinacijom muzičkih stilova. Ipak, osim samog nastupa, veliku pažnju privukao je i naslov koji je mnogima zvučao potpuno nepoznato.
"Sama riječ dolazi iz jamajčanskog slenga i znači 'buna', 'metež', jedna predivna vrsta nereda. Ima tu sirovu, fonetsku snagu koja zaobilazi prijevod - osjetite je prije nego što ste shvatili", kazala je Dara ranije.
