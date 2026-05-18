Na mrežama tvrde da pobjednička numera s Evrovizije podsjeća na pjesmu srbijanske grupe iz 1995.

18.05.2026 14:59

Foto: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Na društvenim mrežama ne prestaje se pričati o pobjedi Bugarske na Evroviziji, a neke je Darina pjesma "Bangaranga" podsjetila na pjesmu srbijanske grupe Tap 011 iz 1995. godine.

Naime, Instagram stranica Hit talk podijelila je isječke pjesme "Bangaranga" i pjesme "Vojska" koju izvodi grupa Tap 011 navodeći da ih novi eurovizijski hit podsjeća upravo na spomenutu pjesmu.

"Dara, predstavnica Bugarske, pobjednica je Eurosonga 2026. Bangaranga je oduševila i publiku i stručni žiri, a nas podsjetila na sempl koji je grupa Tap 011 iskoristila za pjesmu 'Vojska' koja se našla na njihovom prvom albumu", napisali su na stranici.

Mnogi su se u komentarima složili da pjesme zvuče slično.

Podsjetimo, Bugarka Dara osvojila je 516 bodova u finalu Eurosonga i zauzela prvo mjesto. Izrael je završio na drugom mjestu osvojio 343 boda. Na trećem mjestu našla se Rumunija s 296 bodova. Na četvrtom mjestu je Australija s 287 bodova, a na petom mjestu bila je Italija s 281 bodom, piše Kliks

Kada je riječ o pjesmi "Bangaranga", istaknula se upečatljivim ritmom i neobičnom kombinacijom muzičkih stilova. Ipak, osim samog nastupa, veliku pažnju privukao je i naslov koji je mnogima zvučao potpuno nepoznato.

"Sama riječ dolazi iz jamajčanskog slenga i znači 'buna', 'metež', jedna predivna vrsta nereda. Ima tu sirovu, fonetsku snagu koja zaobilazi prijevod - osjetite je prije nego što ste shvatili", kazala je Dara ranije.

