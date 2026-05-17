Tri države su doživjele debakl na Evroviziji: Nisu osvojile nijedan bod od publike

Tri zemlje su doživjele debakl nakon što im publika na 70. izdanju Eurosonga koje je održano u Beču nije dala nijedan bod. Riječ je o Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Belgiji.

Naime, Britanski predstavnik Sam Battle, poznat kao Look Mum No Computer, u finalu je izveo pjesmu "Eins, Zwei, Drei" na njemačkom jeziku, ali nije uspio osvojiti nijedan glas publike. Izuzetak u britanskom plasmanu ostaje Sam Ryder s pjesmom Svemirac iz 2022. godine, dok Velika Britanija posljednjih godina uglavnom bilježi slabe rezultate na ovom takmičenju.

Također, Njemačka koju je predstavljala Sarah Engels pjesmom Vatra, nije uspjela osvojiti nijedan glas publike, kao i Belgija koju je predstavljala Essyla s pjesmom Ples na ledu, dobila je nula bodova.

Podsjećamo, u finalu je učestvovalo 25 država, a pobjedu je odnijela Bugarka Dara s pjesmom "Bangaranga", dok je Izrael je završio na drugom mjestu.

Španija, Nizozemska, Irska, Slovenija i Island povukle su se s Eurosonga u znak protesta zato što su organizatori dozvolili Izraelu da se takmiči uprkos genocidu koji provodi nad palestinskim narodom, piše Kliks