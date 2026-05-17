Branković: Uvođenjem novih izbornih tehnologija želi se postići lažni rezultat

ATV
17.05.2026 11:00

Бранковић: Увођењем нових изборних технологија жели се постићи лажни резултат

Inženjer grafičke tehnologije i direktor Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata Banjaluka, Dane Branković rekao je da se uvođenjem novih izbornih tehnologija želi postići lažni, projektovani rezultat koji odgovara onima koji proizvode kontrolisani haos u BiH.

"Odgovorno tvrdim da se rezultat može lažno prikazati, tehnologija se može zloupotrijebiti - od otiska prsta do skeniranja listića. Može se napraviti program za umanjenje ili uvećanje broja glasova i može se projektovati lažni izborni rezultat", rekao je Branković za RTRS

On smatra da je dosadašnji način glasanja sugurniji, uz sve svoje nedostatke.

"Primjenom novih tehnologija i vještačke inteligencije izborni rezultat može biti lažan. Koja je mogućnost uvida u tačnost rezultata dobijenih tim tehnologijama? Stari način je sugurniji, pouzdaniji i prihvatljiviji za naše glasače ", kaže Branković, dodajući da će to usporiti i sam proces glasanja te, kako kaže, odbiti starije građane od izlaska na izbore.

Branković smatra da nove izborne tehnologije neće biti spremne za primjenu na opštim izborima ove godine.

