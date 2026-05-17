Prošlo 12 godina od poplava

Prije 12 godina Vlada Republike Srpske proglasila je vanrednu situaciju zbog katastrofalnih poplava koje su pogodile Srpsku.
Poplave su zahvatile gradove oko rijeka Bosne, Drine i Save.
Najviše su stradali Doboj, Šamac, Bijeljina, Lopare, Čelinac, Banjaluka, Srbac, Pelagićevo, Brčko, Modriča i Šekovići.
U Srpskoj je voda potopila Doboj i Šamac.
Poplavama su bila pogođena i neka područja u Federaciji BiH, Maglaj je bio potopljen, piše Srna
Svjetska banka je procijenila da je pričinjena šteta od 1,1 milijarde evra.
