Ko danas pruža usluge psihologa i psihoterapeuta?

Psihološka djelatnost nije zakonski uređena, a kada struka nema zakon tada nisu jasno definisani standardi rada, profesionalne i etičke odgovornosti, uslovi za rad, a ni zaštita korisnika usluga.

Trend brige o mentalnom zdravlju ostavio je prostor mnogima da pričaju o toj temi, a građani su ostali nezaštićeni jer ne postoji jasna kontrola ko može i pod kojim uslovima da pruža usluge psihologa ili psihoterapeuta.

"Krajnje je vrijeme i postalo je neophodno da se zakonski jasno odredi ko ima kredibilitet i odgovornost da se bavi ljudskom psihom. Zato će sistem licenci imati veliki značaj jer će licence dobijati stručnjaci koji ispunjavaju jasno propisane uslove, u vidu obrazovanja, etike i profesionalne osposobljenosti. Time će se dodatno zaštiti građani, ali i ugled naše profesije", rekla je Slađana Đaković, psihoterapeut.

Koliko je ovaj zakon neophodan prepoznali su i poslanici u NSRS. Prijedlog zakona je pri kraju i uskoro bi trebalo da se nađe pred poslanicima. Najvažnije je da struka bude zadovoljna, ističe Srđan Mazalica.

"Mi smo u programu rada NSRS rekli da će klub poslanika SNSD-a predložiti zakon o psihološkoj djelatnosti. Razgovarali smo sa Udruženjem psihologa Republike Srpske i zaključili smo da ta oblast nije uređena u Republici Srpskoj jer danas skoro svako može da obavlja tu djelatnost", rekao je Srđan Mazalica, šef kluba poslanika SNSD-a u NSRS.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite podržava donošenje ovog zakona, ali neophodno je da i ostala ministarstva daju svoj doprinos, jer se psihološka djelatnost ne tiče isključivo zdravlja, poručio je Alen Šeranić.

"Ja sam razgovarao i u skupštini sa određenim poslanicima, konkretno sa gospodinom Mazalicom, i rekao sa mu da se treba kroz klub SNSD-a prihvatiti takva vrsta inicijative, a da onda ministarstva daju svoj doprinos. Govorim i o ministarstvu prosvjete, ministarstvu rada, ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i o ministarstvu lokalne uprave i samouprave", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske.

Za psihologe, zakon donosi profesionalno priznanje i jasno definisan standard rada, a za građane značaj je još veći jer će biti sigurni da pomoć traže od stručnjaka koji ispunjava zakonom propisane kriterijume, a to uliva povjerenje da je njihova duša u sigurnim rukama. U vremenu kada je važnost mentalnog zdravlja sve izraženija, društvo sebi ne smije dozvoliti da psihološka profesija ostane bez jasnog zakonskog okvira.