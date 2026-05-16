Dodik: U septembru novo povećanje plata i penzija

ATV
16.05.2026 13:59

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da će biti napravljen državni program stimulacije za povratak ljudi u Republiku Srpsku.

Dodik je istakao da je investicioni ciklus koji u Republici Srpskoj kreće ove godine vrijedan 6,6 milijardi KM, a prioritet je 407.000 porodica koje žive u Srpskoj i zaslužuju pažnju.

"Napravićemo čitav državni program stimulacije za povratak ljudi u Republiku Srpsku i ostanak ovdje kroz podršku za kredite za stambeno zbrinjavanje odrđenih kategorija", rekao je Dodik danas u Prijedoru.

Najavio je da će u septembru biti povećane plate u javnom sektoru za šest do sedam odsto, što će sa prethodnim povećanjem činiti oko 11 odsto kumulativnog rasta, dok će i penzije ponovo biti uvećane, te obezbijeđena jednokratna pomoć penzionerima.

"Prosječna plata u Srpskoj je 1.600 KM. Nije kao u Evropi, ali brže sustižemo. Do prije koju godinu plata od hiljadu KM bila je misaona imenica", naveo je Dodik.

