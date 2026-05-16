Kecmanović: Dejtonski rok za odlazak međunarodne zajednice tri puta prekoračen

Profesor Nenad Kecmanović ocijenio je da "globalni menadžeri namještanja mečeva" već spremaju novog visokog predstavnika u BiH i da će, ako on bude po Aneksu 10, to biti poen Milorada Dodika za Srpsku, a ako zadrži bonska ovlašćenja, onda će narode u BiH ponovo da "vrte ukrug".

Iako ponekad i poneko važan iz svijeta izjavi da međunarodna zajednica ne može ostati vječno u BiH, Kecmanović kaže da tokom tri decenije nisu pokazali nestrepljenje da odu mada je dejtonski rok od 10 godina već trostruko prekoračen, prenosi Srna.

Kecmanović je ocijenio da međunarodna zajednica nije željela trajno stanje u BiH u kojem postoje domaće demokratske institucije predviđene Dejtonskim sporazumom, pa je naknadnim bonskim ovlašćenjima "domaća demokratija zamijenjena inostranom diktaturom".

Ukazao je da je potrebno platiti pravni žongleraj tendencioznog, iskrivljenog, zlonamjernog ili direktno lažnog interpretiranja pojedinih odredaba Dejtona.

Kecmanović je naglasio i da Srbi remete igru sluge i gospodara i da su zato za strance dežurni remetilac mira i stabilnosti.

Podsjetio je da je Dodik pred 30. godišnjicu Dejtona krenuo u ofanzivu portiv OHR-a, odnosno protiv neregularnog Šmita, poništavajući sve njegove odluke protiv Srpske, do, najzad, zabrane da kroči u "manji entitet".

“Dodik je spuštenog garda napao na Šmita direktima i aperkatima, a onda šampionski eskivirao opasan udarac koji je prijetio nokdaunom. Lažni v.p. se poslije zamaha u prazno zateturao i politički stropoštao, te je poslije više pokušaja Merca da ga pridigne, sudija Tramp počeo da mu broji do deset i kancelar je morao da baci peškir u ring", piše Kecmanović u autorskom tekstu za "Politiku".

Istakao je da se "Dodik i bez državne funkcije vratio ojačan u meč" ali da globalni menadžeri namještanja mečeva već spremaju novog regularnog v.p.