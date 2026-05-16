Minić: Učinićemo sve da Šmitove i Inckove odluke stavimo van snage

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da su odluke Kristijana Šmita i Valentina Incka nelegalne i nelegitimne ne samo zato što su donesene na štetu Republike Srpske, već zato što nisu donsene u skladu sa predviđenom procedurom.

On je najavio da će Republika Srpska učiniti sve da te odluke budu poništene.

- Pokretaćemo sve moguće postupke da te odluke stavimo van snage i da pravni status vratimo u pređašnje stanje prije donošenja tih nakaradnih odluka - rekao je Minić u Šamcu.