Evropski parlament, pozivajući na ukidanje Zakona o etničkom jedinstvu u Kini, istovremeno odbija da primijeti bezakonje u Ukrajini i unutar samih članica EU, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je ukazala da pred nosom Evropskog parlamenta bezakonje vlada već godinama, da su korupcija i neljudska okrutnost odavno postali sinonim za kijevski režim.

"Monstruozna tragedija koju su orkestrirali neonacisti u Odesi, krvavi prizori u Buči, masovno mučenje zatvorenika, brutalne egzekucije i sahranjivanje živih, tajni zatvori, sve je to norma za režim Zelenskog. On je gurnuo svoju zemlju u ideologiju kanibalske mržnje, podstičući nacizam i nacionalizam", upozorila je Zaharova.

Zaharova je istakla da su rasizam i ksenofobija dostigli prijeteće razmjere u samim zemljama EU, da se redovno bilježe slučajevi sinofobije.

"Visok nivo retorike mržnje i dalje postoji. Evropske nevladine organizacije i strukture bilježe nagli porast antisemitizma i antimuslimanskog raspoloženja, pri čemu se svaki drugi musliman i više od 77 odsto ljudi afričkog porijekla suočavaju sa diskriminacijom u svakodnevnom životu", navela je Zaharova na Telegramu.

Ocijenila je da Evropski parlament ipak, kroz durbin, pažljivo posmatra drugi kraj svijeta, prenosi Srna.