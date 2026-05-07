Zaharova: Zelenski nije izdao naređenje ukrajinskim oružanim snagama o prekidu vatre

07.05.2026 11:23

Захарова: Зеленски није издао наређење украјинским оружаним снагама о прекиду ватре
Foto: Tanjug/AP

Vladimir Zelenski je prijetnjama Paradi pobjede jasno stavio do znanja da ga ne zanima sjećanje na borce protiv nacista, uključujući i one u njegovoj sopstvenoj porodici, izjavila je na nedjeljnom brifingu Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Među tim ljudima za koje ga nije briga, jer ga nije briga ni za istoriju svog naroda, bili su Ukrajinci, Rusi, Bjelorusi, Jevreji, Jermeni, Azerbejdžanci, Gruzini, Kazahstanci, Kirgistanci, Moldavci, Uzbeci, Tadžici, Turkmeni i mnogi drugi predstavnici raznih naroda bivšeg SSSR-a. Njegov djeda, djeda Zelenskog, nosilac dva Ordena Crvene zvezde, takođe je bio član ovog "Besmrtnog puka" - kazala je Zaharova.

Diplomata je izjave Zelenskog o primirju 5-6. maja nazvala "krvavim pi-ar-om", istakavši da nema sumnje da su njegove riječi izazvane teškom situacijom ukrajinskih oružanih snaga i pokušajima da se potkopa ruska inicijativa 9. maja.

- Nema sumnje da ovaj potez (primirje od 5. do 6. maja) nije samo pokušaj da se medijski zasjeni tema ruskog režima tišine povodom Dana pobjede od 8. do 9. maja, već i posljedica teške situacije Oružanih snaga Ukrajine na frontu. Kijevskom režimu je očajnički potreban predah radi pregrupisanja i pripreme za nastavak borbenih dejstava i terorističkih napada - naglasila je Zaharova.

Ona je dodala da Zelenski nije izdao naređenje o prekidu vatre ukrajinskim oružanim snagama u periodu od 5. do 6. maja.

Upozorenje stanovnicima Kijeva na evakuaciju zbog prijetnji Zelenskog

- Nismo gajili iluzije u pogledu pregovaračkih sposobnosti kijevskog režima. Ponovo su se riječi Zelenskog razišle s njegovim djelima. Kao što vidite, nijedan od boraca ukrajinskih oružanih snaga nije namjeravao da ispoštuje prekid vatre koji je on navodno naredio. Odavno je jasno da Zelenski ne teži miru - konstatovala je diplomata.

Prema riječima diplomate, ruska inicijativa za prekid vatre 8. i 9. maja izazvala je histeričnu reakciju u Kijevu. Ona je napomenula da je američki predsjednik Donald Tramp podržao ovu inicijativu za prekid vatre u Ukrajini.

Zaharova je istakla da bi Kijev mogao biti podvrgnut raketnom napadu ako pokuša da spriječi proslavu Dana pobjede.

- Pozivamo ukrajinske građane i strani diplomatski kor da ozbiljno shvate preporuku Ministarstva odbrane da odmah napuste Kijev, koji bi mogao biti izložen masovnom raketnom uzvratnom napadu, ako kijevski režim pokuša da sprovede svoje kriminalne planove da poremeti proslavu 81. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu - rekla je Zaharova.

Rusija će suzbijati sve provokacije kijevskog režima i još jednom obraća pažnju na upozorenja Ministarstva odbrane o uzvratnim koracima, poručila je diplomata.

(sputnik srbija)

