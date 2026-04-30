Kremlj: Kijev nije odgovorio na prijedlog o primirju

"Za sada govorimo o Danu pobjede, ali predsjednik će odlučiti kada će tačno stupiti na snagu i kada će se završiti. Još nije donijeta nikakva konkretna odluka", rekao je Peskov novinarima, govoreći o prijedlogu o privremenom primirju.

On je istakao da Kremlj još nije dobio povratnu informaciju od kijevskog režima kada je u pitanju ova inicijativa.

Pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Jurij Ušakov, saopštio je u srijedu da je Putin tokom telefonskog razgovora obavestio američkog predsjednika Donalda Trampa o svojoj spremnosti da proglasi prekid vatre tokom proslave Dana pobjede, a Tramp je podržao tu inicijativu.

Ruski predsjednik je proglasio privremeno primirje povodom Uskrsa, kada je Zelenski odgovorio da će ukrajinske trupe navodno uzvratiti istom mjerom. Međutim, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je zabilježeno 6.558 kršenja prekida vatre sa ukrajinske strane, prenosi RT Balkan.