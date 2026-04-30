Užas u Francuskoj: Autobus sletio sa mosta u rijeku

30.04.2026 11:12

Foto: Jen/Pexels

Autobus sa putnicima pao je danas sa mosta u Francuskoj u rijeku, a prema navodima francuskih medija, vozač i putnici su spaseni.

Vozilo se srušilo u blizini mesta Živizi-sur-Orž, prenosi Figaro.

Kako se navodi, u vozilu su se u vrijeme incidenta nalazile četiri osobe.

Prema izvoru bliskom istrazi, jedna od njih još nije pronađena. Riječna policija i vatrogasci su trenutno na licu mjesta.

Parizjen prenosi da je, prema njihovim informacijama, vozač izgubio kontrolu, nakon čega je autobus pao u rijeku Senu.

Trenutno nema podataka o žrtvama, a prema informacijama kojima raspolaže Parizjen, vozač i putnici su spaseni.

Kada je kontaktirana, gradonačelnica Žuvisija Lamija Bensarsa Reda je rekla da je "zapanjena" nesrećom.

(Tanjug)

