Užas u Francuskoj: Autobus sletio sa mosta u rijeku

Autobus sa putnicima pao je danas sa mosta u Francuskoj u rijeku, a prema navodima francuskih medija, vozač i putnici su spaseni.
Vozilo se srušilo u blizini mesta Živizi-sur-Orž, prenosi Figaro.
Ovo je radno vrijeme Doma zdravlja tokom prvomajskih praznika
Kako se navodi, u vozilu su se u vrijeme incidenta nalazile četiri osobe.
Prema izvoru bliskom istrazi, jedna od njih još nije pronađena. Riječna policija i vatrogasci su trenutno na licu mjesta.
Parizjen prenosi da je, prema njihovim informacijama, vozač izgubio kontrolu, nakon čega je autobus pao u rijeku Senu.
Upozorenje! Ponovo kruže lažne SMS poruke
Trenutno nema podataka o žrtvama, a prema informacijama kojima raspolaže Parizjen, vozač i putnici su spaseni.
Kada je kontaktirana, gradonačelnica Žuvisija Lamija Bensarsa Reda je rekla da je "zapanjena" nesrećom.
