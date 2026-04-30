Logo
Large banner

Obećao projekte, a uzeo milione: Novosađanin pao zbog zloupotrebe

Autor:

ATV
30.04.2026 10:57

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obavještava javnost da je dana 30.4.2026. godine, na osnovu naloga Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšen osumnjičeni M.A. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično djelo

Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika.

Uvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „POKRET MLADIH NOVOSAĐANA PROGRES“, čiji zastupnik je osumnjičeni M.A., dodjeljena sredstva od Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine, za realizaciju 14 projekata u ukupnom iznosu od 4.250.000,00 dinara, navodi se u saopštenju VJT Novi Sad.

Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izvještaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.). Na taj način je budžetu Grada Novog Sada i Autonomni pokrajini Vojvodine naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 4.250.000,00 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.A. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ističe da je u periodu od 19.2.2025. do 6.4.2026. godine Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva podnijelo ukupno devetnaest optužnih akata koji obuhvataju 261 projekat, pri čemu je budžetu Republike Srbije,

Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada prouzrokovana ukupna šteta u iznosu od od 101.823.873,00 dinara. Ovim povodom, zaključno sa 28.4.2026. godine, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu donijelo je ukupno osam presuda - tri pravosnažne na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog djela i pet prvostepenih, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novi Sad

hapšenje

prevara

zloupotreba položaja

Crna hronika

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner