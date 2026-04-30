Radnici krenuli da poprave kvar, pa pronašli tijelo muškarca u trafostanici

U večernjim satima u srijedu, dio Zemuna iznenada je utonuo u mrak. Građani su prijavili nestanak struje, a na teren je odmah upućena dežurna ekipa EDB-a kako bi locirala i otklonila kvar, te ponovo uspostavila redovno snabdijevanje električnom energijom.

Međutim, ono što su zatekli na lokaciji u Cvijićevoj ulici prevazišlo je okvire uobičajenih tehničkih problema.

Zdravlje Ako se budite u ovo vrijeme noću, to može biti znak ozbiljnog problema

Smrt u mraku

Kako saznaje Telegraf.rs, po dolasku na lice mjesta, radnici su primjetili da su vrata trafostanice obijena. Ulaskom u objekat zatekli su beživotno tijelo nepoznate muške osobe.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama iz istrage, nesrećni muškarac je stradao u pokušaju da opljačka objekat i izvuče vrijedne dijelove.

Muškarac je ušao u trafostanicu sa namjerom da demontira i odnese bakarne elemente. U tom trenutku došlo je do stravičnog strujnog udara koji ga je usmrtio na licu mjesta.

Svijet Horor na času: Robot podivljao i udarao učenike, djeca bježala u panici

Upravo ovaj incident i neovlašteni upad izazvali su kratak spoj i prekid u snabdijevanju električnom energijom u tom dijelu Zemuna.

Uviđaj i istraga u toku

Na lice mjesta su odmah po pozivu izašle ekipe policije i Hitne pomoći, a forenzičari su obavili detaljan uviđaj.

Tijelo je po nalogu nadležnog tužilaštva prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gdje će se obdukcijom utvrditi tačan uzrok smrti i raditi na identifikaciji stradalog muškarca, s obzirom na to da kod sebe nije imao lična dokumenta.

Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.

Zanimljivosti Stiže velika lova: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 7. maja

Iz Elektrodistribucije Beograd ponovo apeluju na građane da ni pod kojim uslovima neovlašteno ne pristupaju visokonaponskim objektima, jer to predstavlja direktnu opasnost po život i najstrože je zakonom zabranjeno.