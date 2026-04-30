Melina na vjenčanju nosila prsten vrijedan 80.000 evra

30.04.2026 11:51

Бивша жена Хариса Џиновића Мелина Џиновић
Foto: Youtube/Republika Zabava

Na društvenim mrežama su fotografije i snimci s proslave vjenčanja Meline Galić i britanskog biznismena Džefrija Pola Arnolda Daja. Pažnju je privukao njen prsten čija je cijena vrtoglava.

Par se vjenčao u Monaku, a proslavu su organizovali u Portofinu. Ognjen, jedan od gostiju na vjenčanju, podijelio je dio atmosfere na Instagramu.

Republika Srpska

Poznato kada se očekuje povećanje osnovice boračkog dodatka

Između ostalog je objavio snimak na kojem Melina nasmijana pozdravlja goste obučena u raskošnu crnu haljinu. Tu je i snimak njenog prstena koji je, kako navode mediji, napravljen od 10-karatnog dijamanta čija je vrijednost oko 80.000 evra.

Zabavi je prisustvovalo otprilike 70 gostiju, među kojima su bili Melinini roditelji Elma i Sulejman Galić, kao i kćerka Đina. Njen sin Kan nije bio prisutan.

Par je nastojao sve držati pod velom tajne, ali su fotografije i snimci vjenčanja ipak procurili u javnost.

Melinin bivši suprug Haris Džinović je nedavno kazao da je ona za njega gotova priča. Nije želio komentarisati to što se udala.

policija rs stop traka (5)

Hronika

Bačena bomba na kuću Dušana Sarića, saradnika geoloških istraživanja na Ozrenu

"Kako mene neko da pita za to, kada ja nisam bio tamo, a i mene to ne zanima? Moj razvod je isti kao i svačiji razvod, kao i tvoj, svi se razvode. Ljudi danas imaju minimalno tri braka, o mom se pisalo toliko, a nije se pisalo o razvodima Dženifer Lopez", rekao je za Pink.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

U jezeru pronađeno tijelo: Policija i vatrogasci na terenu

56 min

0
Саво Минић, премијер Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Besplatni udžbenici za osnovce, Vlada izdvaja 10 miliona KM

1 h

0
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Zanimljivosti

Ove države mogu da se obiđu za samo jedan dan

1 h

0
Саобраћајна несрећа Рума-Шабац

Srbija

Igraju "RUSKI RULET" na auto-putu: Da li je vožnja u kontra-smjeru postala jeziv Tik Tok izazov?

1 h

0

Više iz rubrike

Ana Nikolić pjevačica

Scena

Rale hitno hospitalizovan, oglasila se Ana Nikolić

1 h

0
Пјевачица Дара Бубамара позира у купаћем костима поред базена

Scena

Novi privatni snimak: Dara Bubamara u jeku afere pokazala "više nego ikad"

2 h

0
Милан Станковић пјевач из Србије

Scena

Pjevačica koja živi blizu Milana Stankovića otkrila šta se dešava u njegovom domu noćima

3 h

0
Микрофон студио пјевање

Scena

Tragedija u Americi: Poginuo učesnik iz popularnog muzičkog takmičenja!

4 h

0

  • Najnovije

12

33

Odluka zatresla Ameriku: Vrhovni sud donio presudu o crtanju izbornih mapa

12

30

Karan čestitao 1. maj: Prilika je da se podsjetimo važnosti dostojanstvenog rada

12

26

SIPA poslala upozorenje: Čuvajte se lažnih SMS poruka!

12

25

Tramp će vjerovatno biti nominovan za Nobelovu nagradu za mir

12

23

Minić i Marić potpisali memorandum o zajedničkim mjerama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner