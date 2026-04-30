Melina na vjenčanju nosila prsten vrijedan 80.000 evra

Na društvenim mrežama su fotografije i snimci s proslave vjenčanja Meline Galić i britanskog biznismena Džefrija Pola Arnolda Daja. Pažnju je privukao njen prsten čija je cijena vrtoglava.

Par se vjenčao u Monaku, a proslavu su organizovali u Portofinu. Ognjen, jedan od gostiju na vjenčanju, podijelio je dio atmosfere na Instagramu.

Između ostalog je objavio snimak na kojem Melina nasmijana pozdravlja goste obučena u raskošnu crnu haljinu. Tu je i snimak njenog prstena koji je, kako navode mediji, napravljen od 10-karatnog dijamanta čija je vrijednost oko 80.000 evra.

Zabavi je prisustvovalo otprilike 70 gostiju, među kojima su bili Melinini roditelji Elma i Sulejman Galić, kao i kćerka Đina. Njen sin Kan nije bio prisutan.

Par je nastojao sve držati pod velom tajne, ali su fotografije i snimci vjenčanja ipak procurili u javnost.

Melinin bivši suprug Haris Džinović je nedavno kazao da je ona za njega gotova priča. Nije želio komentarisati to što se udala.

"Kako mene neko da pita za to, kada ja nisam bio tamo, a i mene to ne zanima? Moj razvod je isti kao i svačiji razvod, kao i tvoj, svi se razvode. Ljudi danas imaju minimalno tri braka, o mom se pisalo toliko, a nije se pisalo o razvodima Dženifer Lopez", rekao je za Pink.rs.