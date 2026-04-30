"Opozicija glumi zabrinutost kada je sve gotovo; Pitajte Šmita i Hasanovića, ako smijete"

Kako se bliže izbori u BiH, tako se politički poeni pokušavaju dobiti na sve načine. Teme se ne biraju, a političari se nadaju da će građani zaboraviti da su se mnogi "pravili Englezi" kada su bile u žiži javnosti. Tako se poslanik PDP-a u PD PS BiH Mira Pekić "sjetila" da upozorava na novac koji je isplaćen u slučaju "Vijadukt".

Ona je ušla u "spor" sa Ministarstvom finansija i trezora u Savjetu ministra, za koje je rekla da nikada nije dobilo "potvrdu o validnosti zahtjeva za plaćanje" od Pravobranilaštva BiH jer ga nije ni tražilo.

"Pravobranilaštvo BiH u skladu da propisanim nadležnostima ne potvrđuju validnost bankovnih računa i finansijskih obračuna potraživanja", navodno je odgovor koji je Mira Pekić dobila iz Pravobranilaštva BiH.

Tu dolazimo do sakupljanja političkih poena.

Naime, kaka je afera Vijadukt bila "aktuelna", predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama su više puta upozoravale da se radi o, u najmanju ruku, "sumnjivim računima" na koji novac treba biti uplaćen. Većina opozicionara, nikada nije dovela u pitanje isplatu sredstava, nego je samo pokušala da skupi par političkih poena na priči o "kriminalu i korupciji".

Sporni računi na još spornijoj lokaciji

Sva priča o spornim računima i lokaciji, ipak nije spriječila Muhameda Hasanovića, zamjenika ministra finansija i trezora da potiše odluku kojim je da transakcija realizovana.

Danas, kada se opozicija "sjetila" Vijadukta, oglasio se i Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora, koji kaže opozicija glume zabrinutost kada je sve završeno.

"Kada smo na to upozoravali, opozicija je ćutala. Danas, kada je sve završeno, glume zabrinutost. Pitajte nelegalnog Visokog predstavnika Kristijana Šmita zašto je nametnuo odluku koja je građane koštala više od 100 miliona KM. Pitajte i Muhameda Hasanovića na osnovu čega je isplata realizovana i ko je stvarni primalac sredstava. Naravno, ako smijete", rekao je Amidžić.

Podsjećamo, zamjenik ministra finansira i trezora BiH Muhamed Hasanović potpisao je 04.08.2025. naloge za isplatu više od 110 miliona KM duga slovenačkoj kompaniji "Vijadukt".

"Potpisao sam naloge za isplatu po pravosnažnoj međunarodnoj arbitražnoj presudi u predmetu Vijadukt. Jedan nalog je u iznosu od 51.388.046,69 evra, dok je drugi u iznosu od 6.024.881,66 dolara, što čini ukupno 110.688.333 KM. Radi se o odluci koju su nadležni mjesecima odbijali izvršiti. Time ponovo dokazujemo da vladavina prava ne smije biti taoc politizacije", reče to jutro Hasanovića.

Treba podsjetiti i na izjavu Amidžića od 17.07.2025. kada je rekao da su samo "dva čovjeka u BiH su gurala priču da se isplati novac u slučaju "Vijadukt", na Kanalska ostrva".

"Kada je u pitanje računa na Kanalskim ostrvima? Na sajtu Evropske komisije, Kanalska ostva koja imaju 150.000 stanovnika, imaju dva ostrva se smatraju zemljama trećeg svijeta u EK. I oni dostave račun da se tu isplati, Pravobranilaštvo kaže da ne može, i onda imate dva čovjeka koja to guraju. Borenović i Šmit. Zašto je u interesu tih ljudi da se ne vidi trag novca? Borenović je pričao da su tu neke zakulisne radnje, zašto mu je u interesu da se to tamo isplati", rekao je Amidžić.