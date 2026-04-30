"Opozicija glumi zabrinutost kada je sve gotovo; Pitajte Šmita i Hasanovića, ako smijete"

30.04.2026 13:21

"Опозиција глуми забринутост када је све готово; Питајте Шмита и Хасановића, ако смијете"
Kako se bliže izbori u BiH, tako se politički poeni pokušavaju dobiti na sve načine. Teme se ne biraju, a političari se nadaju da će građani zaboraviti da su se mnogi "pravili Englezi" kada su bile u žiži javnosti. Tako se poslanik PDP-a u PD PS BiH Mira Pekić "sjetila" da upozorava na novac koji je isplaćen u slučaju "Vijadukt".

Ona je ušla u "spor" sa Ministarstvom finansija i trezora u Savjetu ministra, za koje je rekla da nikada nije dobilo "potvrdu o validnosti zahtjeva za plaćanje" od Pravobranilaštva BiH jer ga nije ni tražilo.

"Pravobranilaštvo BiH u skladu da propisanim nadležnostima ne potvrđuju validnost bankovnih računa i finansijskih obračuna potraživanja", navodno je odgovor koji je Mira Pekić dobila iz Pravobranilaštva BiH.

Tu dolazimo do sakupljanja političkih poena.

Naime, kaka je afera Vijadukt bila "aktuelna", predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama su više puta upozoravale da se radi o, u najmanju ruku, "sumnjivim računima" na koji novac treba biti uplaćen. Većina opozicionara, nikada nije dovela u pitanje isplatu sredstava, nego je samo pokušala da skupi par političkih poena na priči o "kriminalu i korupciji".

Sporni računi na još spornijoj lokaciji

Sva priča o spornim računima i lokaciji, ipak nije spriječila Muhameda Hasanovića, zamjenika ministra finansija i trezora da potiše odluku kojim je da transakcija realizovana.

Danas, kada se opozicija "sjetila" Vijadukta, oglasio se i Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora, koji kaže opozicija glume zabrinutost kada je sve završeno.

"Kada smo na to upozoravali, opozicija je ćutala. Danas, kada je sve završeno, glume zabrinutost. Pitajte nelegalnog Visokog predstavnika Kristijana Šmita zašto je nametnuo odluku koja je građane koštala više od 100 miliona KM. Pitajte i Muhameda Hasanovića na osnovu čega je isplata realizovana i ko je stvarni primalac sredstava. Naravno, ako smijete", rekao je Amidžić.

Podsjećamo, zamjenik ministra finansira i trezora BiH Muhamed Hasanović potpisao je 04.08.2025. naloge za isplatu više od 110 miliona KM duga slovenačkoj kompaniji "Vijadukt".

"Potpisao sam naloge za isplatu po pravosnažnoj međunarodnoj arbitražnoj presudi u predmetu Vijadukt. Jedan nalog je u iznosu od 51.388.046,69 evra, dok je drugi u iznosu od 6.024.881,66 dolara, što čini ukupno 110.688.333 KM. Radi se o odluci koju su nadležni mjesecima odbijali izvršiti. Time ponovo dokazujemo da vladavina prava ne smije biti taoc politizacije", reče to jutro Hasanovića.

Treba podsjetiti i na izjavu Amidžića od 17.07.2025. kada je rekao da su samo "dva čovjeka u BiH su gurala priču da se isplati novac u slučaju "Vijadukt", na Kanalska ostrva".

"Kada je u pitanje računa na Kanalskim ostrvima? Na sajtu Evropske komisije, Kanalska ostva koja imaju 150.000 stanovnika, imaju dva ostrva se smatraju zemljama trećeg svijeta u EK. I oni dostave račun da se tu isplati, Pravobranilaštvo kaže da ne može, i onda imate dva čovjeka koja to guraju. Borenović i Šmit. Zašto je u interesu tih ljudi da se ne vidi trag novca? Borenović je pričao da su tu neke zakulisne radnje, zašto mu je u interesu da se to tamo isplati", rekao je Amidžić.

afera Vijadukt

Srđan Amidžić

Muhamed Hasanović

Mira Pekić

Slučaj "Vijadukt"

Više iz rubrike

СИПА послала упозорење: Чувајте се лажних СМС порука!

BiH

SIPA poslala upozorenje: Čuvajte se lažnih SMS poruka!

3 h

0
АТВ сазнаје: Одбијена жалба "Планет софта", рјешења достављена фирмама

BiH

ATV saznaje: Odbijena žalba "Planet softa", rješenja dostavljena firmama

3 h

0
mobilni telefon, muškarac sa telefonom, korištenje telefona

BiH

Upozorenje! Ponovo kruže lažne SMS poruke

4 h

0
Њемачки посланик "закукао": Трампова администрација другачије промишља о БиХ од Брисела и Берлина

BiH

Njemački poslanik "zakukao": Trampova administracija drugačije promišlja o BiH od Brisela i Berlina

17 h

1

  • Najnovije

15

30

Mercedes je najskuplji auto uvezen u BiH u 2026. godini

15

12

U BiH pao snijeg dan prije prvog maja

15

10

Pred kućom je pregazio kamion: Podignuta optužnica za pogibiju Gordane Miletić (16) u Gacku

15

05

Preminula Đana Šaković

15

01

Ovo su najsrećniji datumi u maju za svaki horoskopski znak

