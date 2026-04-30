SIPA poslala upozorenje: Čuvajte se lažnih SMS poruka!

ATV
30.04.2026 12:26

СИПА послала упозорење: Чувајте се лажних СМС порука!
Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) upozorila je građane BiH na kruženje lažnih SMS poruka u kojima se građani navodno obavještavaju o neplaćenim saobraćajnim kaznama, a zapravo se radi o prevari.

Kako navodi SIPA poruke se šalju sa međunarodnih brojeva sa pozivnim brojem +63 (Filipini), uz upućivanje na lažne internet stranice koje imitiraju izgled i naziv Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

”Riječ je o pokušaju digitalne prevare (phishing/smishing) usmjerene na prikupljanje ličnih i finansijskih podataka građana”, navode u SIPA-

Preporuke za građane

Građanima preporučuju da otvaraju linkove iz takvih SMS poruka, niti iz drugih neprovjerenih izvora.

- Ne unosite lične podatke, registarske oznake vozila, podatke o bankovnim karticama, korisnička imena i lozinke na neprovjerenim internet stranicama;

- Imajte u vidu da se u ovim porukama zloupotrebljavaju nazivi i vizuelni identitet institucija Bosne i Hercegovine. IDDEEA BiH nema nadležnost u izricanju niti naplati saobraćajnih kazni;

- Zvanične provjere vršite isključivo putem zvaničnih internet stranica i službenih kanala nadležnih institucija (jedina zvanična adresa IDDEEA BiH je www.iddeea.gov.ba.

- Prijavite svaku takvu poruku nadležnoj policijskoj agenciji.

Ako ste već otvorili link ili unijeli podatke

Ukoliko ste već otvorili link ili unijeli podatke, preporučuje se da odmah:

- kontaktirate svoju banku i po potrebi blokirate platne kartice;

- promijenite pristupne lozinke za internet bankarstvo i druge servise na kojima ste možda koristili iste podatke;

- slučaj prijavite nadležnoj policijskoj agenciji.

SIPA poziva građane da, u slučaju prijema sumnjivih poruka, ne reaguju prema uputama iz poruke, već da se obrate nadležnim institucijama putem zvaničnih kanala.

АТВ сазнаје: Одбијена жалба "Планет софта", рјешења достављена фирмама

ATV saznaje: Odbijena žalba "Planet softa", rješenja dostavljena firmama

Њемачки посланик "закукао": Трампова администрација другачије промишља о БиХ од Брисела и Берлина

Njemački poslanik "zakukao": Trampova administracija drugačije promišlja o BiH od Brisela i Berlina

ПД ПС БиХ: Није именован члан ЦИК-а из реда осталих

PD PS BiH: Nije imenovan član CIK-a iz reda ostalih

SIPA poslala upozorenje: Čuvajte se lažnih SMS poruka!

