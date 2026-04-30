SIPA poslala upozorenje: Čuvajte se lažnih SMS poruka!

Autor:ATV
Komentari:0
Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) upozorila je građane BiH na kruženje lažnih SMS poruka u kojima se građani navodno obavještavaju o neplaćenim saobraćajnim kaznama, a zapravo se radi o prevari.
Kako navodi SIPA poruke se šalju sa međunarodnih brojeva sa pozivnim brojem +63 (Filipini), uz upućivanje na lažne internet stranice koje imitiraju izgled i naziv Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).
”Riječ je o pokušaju digitalne prevare (phishing/smishing) usmjerene na prikupljanje ličnih i finansijskih podataka građana”, navode u SIPA-
Građanima preporučuju da otvaraju linkove iz takvih SMS poruka, niti iz drugih neprovjerenih izvora.
- Ne unosite lične podatke, registarske oznake vozila, podatke o bankovnim karticama, korisnička imena i lozinke na neprovjerenim internet stranicama;
- Imajte u vidu da se u ovim porukama zloupotrebljavaju nazivi i vizuelni identitet institucija Bosne i Hercegovine. IDDEEA BiH nema nadležnost u izricanju niti naplati saobraćajnih kazni;
- Zvanične provjere vršite isključivo putem zvaničnih internet stranica i službenih kanala nadležnih institucija (jedina zvanična adresa IDDEEA BiH je www.iddeea.gov.ba.
- Prijavite svaku takvu poruku nadležnoj policijskoj agenciji.
Ukoliko ste već otvorili link ili unijeli podatke, preporučuje se da odmah:
- kontaktirate svoju banku i po potrebi blokirate platne kartice;
Društvo
- promijenite pristupne lozinke za internet bankarstvo i druge servise na kojima ste možda koristili iste podatke;
- slučaj prijavite nadležnoj policijskoj agenciji.
SIPA poziva građane da, u slučaju prijema sumnjivih poruka, ne reaguju prema uputama iz poruke, već da se obrate nadležnim institucijama putem zvaničnih kanala.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
41 min0
BiH
1 h0
BiH
13 h1
BiH
15 h0
Najnovije
12
33
12
30
12
26
12
25
12
23
Trenutno na programu