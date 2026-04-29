PD PS BiH: Nije imenovan član CIK-a iz reda ostalih

Izvor:

SRNA

29.04.2026 21:08

ПД ПС БиХ: Није именован члан ЦИК-а из реда осталих
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas nije imenovao člana Centralne izborne komisije BiH /CIK/ iz reda ostalih.

Kandidati za člana CIK-a bili su Nada Đekić, Jasmina Ramić-Odobašić, Uma Isić i Mubera Vulović.

Usvojen je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama kojima se predviđa obavezno registrovanje korisnika pripejd kartica.

Predstavnički dom je danas, u drugom krugu glasanja, usvojio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost /PDV/ kojim se državljanima BiH koji su lica sa invaliditetom omogućava da pravo na povrat PDV-a na nabavku ortopedskih, tiflotehničkih i surdoaudioloških pomagala.

U drugom krugu, usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o carinskoj politici BiH u vezi sa otklanjanjem diskriminatornih izraza korištenih u tekstu Zakona o carinskoj politici BiH, a odnose se na lica sa invaliditetom.

Nakon što u prvom krugu nije bilo potrebne entitetske većine, u drugom krugu je usvojen je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, prema kojim je poslodavac obavezan da za sve zaposlene koji to žele organizuje sistematski pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u BiH jednom u četiri godine.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH obezbjeđuje se unapređenje zakonskih rješenja koja podrazumijevaju jednakost i pravnu sigurnost svih zaposlenih, a Dom naroda će se naknadno usaglasiti, kao i za Prijedlog zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla.

Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zabrani diskriminacije.

Poslanici Mira Pekić, Predrag Kožul i Nihad Omerović imenovani su za članove Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Na naknadno usaglašavanje upućen je i Prijedlog zakona o Sudu BiH i Apelacionom sudu BiH.

Ovim je današnje zasjedanje završeno.

