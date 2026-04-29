PD PS BiH: Nije imenovan član CIK-a iz reda ostalih

Izvor:
SRNA
Komentari:0
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas nije imenovao člana Centralne izborne komisije BiH /CIK/ iz reda ostalih.
Kandidati za člana CIK-a bili su Nada Đekić, Jasmina Ramić-Odobašić, Uma Isić i Mubera Vulović.
Usvojen je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama kojima se predviđa obavezno registrovanje korisnika pripejd kartica.
Predstavnički dom je danas, u drugom krugu glasanja, usvojio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost /PDV/ kojim se državljanima BiH koji su lica sa invaliditetom omogućava da pravo na povrat PDV-a na nabavku ortopedskih, tiflotehničkih i surdoaudioloških pomagala.
U drugom krugu, usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o carinskoj politici BiH u vezi sa otklanjanjem diskriminatornih izraza korištenih u tekstu Zakona o carinskoj politici BiH, a odnose se na lica sa invaliditetom.
Nakon što u prvom krugu nije bilo potrebne entitetske većine, u drugom krugu je usvojen je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, prema kojim je poslodavac obavezan da za sve zaposlene koji to žele organizuje sistematski pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u BiH jednom u četiri godine.
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH obezbjeđuje se unapređenje zakonskih rješenja koja podrazumijevaju jednakost i pravnu sigurnost svih zaposlenih, a Dom naroda će se naknadno usaglasiti, kao i za Prijedlog zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla.
Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zabrani diskriminacije.
Poslanici Mira Pekić, Predrag Kožul i Nihad Omerović imenovani su za članove Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.
Na naknadno usaglašavanje upućen je i Prijedlog zakona o Sudu BiH i Apelacionom sudu BiH.
Ovim je današnje zasjedanje završeno.
BiH
2 h0
BiH
3 h0
BiH
4 h2
BiH
5 h1
Najnovije
22
15
22
13
22
00
21
58
21
51
Trenutno na programu