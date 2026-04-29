Vulić: Ne želim u EU koja uništava Republiku Srpsku i demokratski izbor predsjednika

29.04.2026 18:20

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić
Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da nije za EU u kojoj će joj biti oduzeto osnovno ljudsko pravo da bira legitimnog predstavnika i predsjednika Republike Srpske.

Vulićeva je istakla da u svijetu ne postoji primjer da je jedna zemlja postala članica EU, a da ima "tutora" kakvog ima BiH.

"Tutora, pod čijim skutima ste Vi", rekla je Vulićeva odgovarajući na diskusiju poslanika Naše stranke Mie Karamehić-Abazović koja je prozvala Vulićevu da ne zna standarde EU.

Vulićeva je ukazala na činjenice da veći standard u EU ne znači lakši život.

"Kažete veća penzija u EU, a da li je veći standard u EU? U Hrvatskoj je lijepo rekao jedan ispitanik `šta mi vrijedi EU kada mi je mirovina ista`", navela je Vulićeva.

Naglasila je da EU ima visoke penzije, ali da ima i visok standard.

"Znam da vi imate svoju publiku i ne iznenađuje me što izvrćete teze ali ja neću u EU u kojoj nemam osnovna ljudska prava, pravo da biram. To nije EU demokratije, to je EU ropstva. Ja u ropstvo neću", istakla je Vulićeva.

Ona je upozorila Abazovićevu da ne bude nekulturna. "Nemojte se smijati i biti nekulturni, poštujte parlament koji toliko volite", rekla je Vulićeva i dodala da je poslanik SNSD-a Milirad Kojić uspješan advokat, a ne glumac za parlamentarnim daskama.

Istakla je i da Republika Srpska nije siromašna. "Ne znam gdje je koleginica hodala, vjerovatno negdje tajno po Srpskoj kao i /Kristijan/ Šmit, njen nalogodavac", rekla je Vulićeva.

Bećirović i Komšić odbili preporuku Cvijanovićeve o proglašenju "Muslimanskog bratstva" i IRG terorističkom organizacijom

PD PS BiH: Nema hitne procedure za raspravu o sankcionisanju veličanja ustaštva

Vojislav Savić: Treća sreća

Tuzlanska SDA predložila Bakira Izetbegovića za člana Predsjedništva BiH

