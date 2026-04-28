Tuzlanska SDA predložila Bakira Izetbegovića za člana Predsjedništva BiH

28.04.2026 20:45

Тузланска СДА предложила Бакира Изетбеговића за члана Предсједништва БиХ
Foto: Facebook/Bakir Izetbegović

Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije (SDA) Tuzlanskog kantona zvanično je uputio vrhu stranke svoj prijedlog za kandidaturu za člana Predsjedništva BiH na predstojećim Opštim izborima, a riječ je o Bakiru Izetbegoviću.

"Unutar SDA od kantonalnih i regionalnih organizacija je zatraženo da predlože kandidate, a naš prijedlog koji je bio i tokom prošle sjednice predsjedništva sada je i zvanično upućen u centralu. Riječ je o Bakiru Izetbegoviću", rekao je za Klix.ba Muamer Zukić, potpredsjednik KO SDA TK i član Predsjedništva SDA BiH.

Zukić je naveo da je Kantonalna organizacija iz Tuzlanskog kantona prva koja je zvanično kandidirala Izetbegovića, a prema unutarstranačkoj proceduri, u narednim danima i ostali ogranci stranke će vršiti svoja predlaganja.

Zukić je zaključio da bi svi prijedlozi kandidata koji budu pristigli u centralu stranke trebali biti razmatrani prije održavanja naredne sjednice predsjedništva.

Upravo za vrijeme te sjednice bi trebalo biti poznato ime SDA-ovog kandidata na predstojećim Opštim izborima za člana Predsjedništva BiH.

