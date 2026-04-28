Tuzlanska SDA predložila Bakira Izetbegovića za člana Predsjedništva BiH

Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije (SDA) Tuzlanskog kantona zvanično je uputio vrhu stranke svoj prijedlog za kandidaturu za člana Predsjedništva BiH na predstojećim Opštim izborima, a riječ je o Bakiru Izetbegoviću.

"Unutar SDA od kantonalnih i regionalnih organizacija je zatraženo da predlože kandidate, a naš prijedlog koji je bio i tokom prošle sjednice predsjedništva sada je i zvanično upućen u centralu. Riječ je o Bakiru Izetbegoviću", rekao je za Klix.ba Muamer Zukić, potpredsjednik KO SDA TK i član Predsjedništva SDA BiH.

Zukić je naveo da je Kantonalna organizacija iz Tuzlanskog kantona prva koja je zvanično kandidirala Izetbegovića, a prema unutarstranačkoj proceduri, u narednim danima i ostali ogranci stranke će vršiti svoja predlaganja.

Zukić je zaključio da bi svi prijedlozi kandidata koji budu pristigli u centralu stranke trebali biti razmatrani prije održavanja naredne sjednice predsjedništva.

Upravo za vrijeme te sjednice bi trebalo biti poznato ime SDA-ovog kandidata na predstojećim Opštim izborima za člana Predsjedništva BiH.