Plenković i Krišto potpisali sporazum o Južnoj interkonekciji

ATV
28.04.2026 14:19

Потписивање споразума о Јужној интерконекцији
Foto: X / Borjana Krišto

Andrej Plenković, predsjednik Vlade Hrvatske i Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, potpisali su u Dubrovniku sporazum koji će omogućiti izgradnju gasovoda Južna interkonekcija.

Kako prenosi N1, sporazum je potpisan u prisustvu američkog ministra energetike Krisa Rajta, a sporazum su prethodno odobrili državni ministri i Predsjedništvo BiH.

Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, nakon potpisivanja je na mreži Iks napisala da je u Dubrovniku napravljen veliki korak naprijed, koji će ubrzati energetsku diverzifikaciju BiH.

Plenković je poručio da bi BiH povezivanjem s LNG terminalom na Krku osigurala diversifikaciju snabdijevanja gasom.

"Time jačamo energetsku sigurnost i nezavisnost Hrvatske i BiH, što je posebno važno u izazovnim globalnim okolnostima", poručio je Plenković

Podsjećamo, jutros je prvo Savjet ministara BiH usvojio dokument o međudržavnom sporazumu između BiH i Hrvatske, a potom je to učinilo i Predsjedništvo BiH.

