Plenković i Krišto potpisali sporazum o Južnoj interkonekciji

Andrej Plenković, predsjednik Vlade Hrvatske i Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, potpisali su u Dubrovniku sporazum koji će omogućiti izgradnju gasovoda Južna interkonekcija.
Kako prenosi N1, sporazum je potpisan u prisustvu američkog ministra energetike Krisa Rajta, a sporazum su prethodno odobrili državni ministri i Predsjedništvo BiH.
Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, nakon potpisivanja je na mreži Iks napisala da je u Dubrovniku napravljen veliki korak naprijed, koji će ubrzati energetsku diverzifikaciju BiH.
Plenković je poručio da bi BiH povezivanjem s LNG terminalom na Krku osigurala diversifikaciju snabdijevanja gasom.
"Time jačamo energetsku sigurnost i nezavisnost Hrvatske i BiH, što je posebno važno u izazovnim globalnim okolnostima", poručio je Plenković
Podsjećamo, jutros je prvo Savjet ministara BiH usvojio dokument o međudržavnom sporazumu između BiH i Hrvatske, a potom je to učinilo i Predsjedništvo BiH.
A major step forward: in Dubrovnik, on behalf of Bosnia and Herzegovina 🇧🇦, I signed with Croatia 🇭🇷 the Southern Interconnection Agreement, boosting energy security and supply diversification. Grateful to our U.S. 🇺🇸 partners. pic.twitter.com/47mPZuQhmc— Borjana Krišto (@KristoBorjana) April 28, 2026
