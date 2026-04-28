Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je jutros prijedlog sporazuma sa Hrvatskom o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija. Ranije je ovaj prijedlog usvojio i Savjet ministara.

Potpis sporazuma, sada kada su sva odobrenja stigla, očekuje se oko 12:30 u Dubrovniku u okviru Samita Inicijative tri mora.

Potpis na sporazum staviće predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković.

Nakon što sporazum bude potpisan, moraju ga odobriti oba doma doma Parlamentarne skupštine BiH i Vlada Hrvatske.

Iako su političke procedure i usvajanje potrebnih mjera za izgradnju gasovoda ubrzane do maksimuma, još uvijek ostaje pitanje imovine kroz koju će gasovod prolaziti i trenutno važeće zabrane raspolaganjem državnom imovinom do konačnog dogovora.

Izgradnja gasovoda bi trebala biti završena do 2028. godine, a nakon toga u roku od sedam godina bi trebale biti izgrađene tri gasne elektrane i to u Kaknju, Mostaru i Tuzli.