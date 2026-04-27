Logo
Large banner

Cvijanović: Sve krize u BiH su rezultat spoljnih antidejtonskih intervencija

Autor:

ATV
27.04.2026 12:27

Komentari:

0
Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH
Foto: ATV

U BiH se desilo upravo ono na šta je Venecijanska komisija upozoravala 2004. godine - da će se zbog stranog intervencionizma razviti kultura zavisnosti od međunarodne zajednice, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

Navela je su sve krize u BiH rezultat spoljnih antidejtonskih intervencija koje su nespojive sa demokratskim karakterom države.

"Sramota za evropski kontinent je to što toleriše praksu nametanja unilateralnih odluka stranih pojedinaca. Ne postoji nijedna država na svijetu, izuzev BiH, u kojoj neizabrani stranci mogu donositi zakone umjesto domaćih, demokratskih institucija. Nijedno slovo Ustava, ni Dejtonskog sporazuma nije dalo ovo pravo visokim predstavnicima. Desetine ljudi bile su žrtve nelegalnih odluka neizabranih stranaca, protiv kojih nije bilo pravne odgovornosti, niti pravnog lijeka", rekla je Cvijanovićeva.

Takođe, kako je istakla, ne postoji država u kojoj sudije Ustavnog suda, uključujući i evropske sudije, mogu da kreiraju nova ustavna rješenja i da mijenjaju, umjesto da štite postojeći Ustav.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Nastaviti razvoj Kozarske Dubice kao uspješne opštine

"Takve sudije su u memoarima naknadno priznavale da su prije donošenja odluka morali da se konsultuju sa visokim predstavnicima, što dokazuje da su se rukovodili političkim, a ne pravnim kriterijumima. U svakom slučaju, krajnje je vrijeme za preispitivanje svih nametnutih odluka, kao i za uklanjanje njihovih štetnih posljedice", poručila je Cvijanovićeva.

Naglasila je da je vrijeme da se proces odlučivanja u BiH konačno vrati konstitutivnim narodima, njihovim demokratski izabranim predstavnicima i domaćim institucijama na svim nivoima vlasti, piše RTRS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Dejtonski sporazum

Ustavni sud BiH

Kristijan Šmit

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Nastaviti razvoj Kozarske Dubice kao uspješne opštine

4 h

1
Разне таблете у кутији.

Zdravlje

Povučen lijek protiv gorušice: Evo kako da prepoznate pravi

4 h

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије.

Republika Srpska

Konferencija o presudama Suda BiH; Veliki broj boraca se pridružio govornicima

4 h

2
Утврђен идентитет младића који је пронађен у кањону Врбаса

Hronika

Utvrđen identitet mladića koji je pronađen u kanjonu Vrbasa

4 h

0

Više iz rubrike

Прекинута сједница Дома народа због недостатка кворума

BiH

Prekinuta sjednica Doma naroda zbog nedostatka kvoruma

4 h

1
Ко и како заправо блокира рад институција у БиХ?

BiH

Ko i kako zapravo blokira rad institucija u BiH?

19 h

14
Đorđe Radanović

BiH

Hoće li Smoljana postati spalionica otpada? Radanović upozorava na ekološku katastrofu

1 d

0
новинар и аналитичар Зоран Крешић

BiH

Krešić za ATV o formiranju trećeg entiteta: Hrvati u BiH ostali kratkih rukava

1 d

2

  • Najnovije

16

35

Jačanje međunarodne akademske povezanosti Rusije i Srpske

16

27

Karan: Srpska će nastaviti da podržava razvoj sporta i ulaže u zdravu budućnost

16

25

Tajna služba evakuisala Vensa prije Trampa: Analitičar objasnio situaciju

16

22

Stanivuković naručio spomenik knezu Lazaru pa onda raspisao tender

16

13

"Zaštita slobode mišljenja i govora mora biti neprikosnovena"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner