Cvijanović: Sve krize u BiH su rezultat spoljnih antidejtonskih intervencija

U BiH se desilo upravo ono na šta je Venecijanska komisija upozoravala 2004. godine - da će se zbog stranog intervencionizma razviti kultura zavisnosti od međunarodne zajednice, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

Navela je su sve krize u BiH rezultat spoljnih antidejtonskih intervencija koje su nespojive sa demokratskim karakterom države.

"Sramota za evropski kontinent je to što toleriše praksu nametanja unilateralnih odluka stranih pojedinaca. Ne postoji nijedna država na svijetu, izuzev BiH, u kojoj neizabrani stranci mogu donositi zakone umjesto domaćih, demokratskih institucija. Nijedno slovo Ustava, ni Dejtonskog sporazuma nije dalo ovo pravo visokim predstavnicima. Desetine ljudi bile su žrtve nelegalnih odluka neizabranih stranaca, protiv kojih nije bilo pravne odgovornosti, niti pravnog lijeka", rekla je Cvijanovićeva.

Takođe, kako je istakla, ne postoji država u kojoj sudije Ustavnog suda, uključujući i evropske sudije, mogu da kreiraju nova ustavna rješenja i da mijenjaju, umjesto da štite postojeći Ustav.

"Takve sudije su u memoarima naknadno priznavale da su prije donošenja odluka morali da se konsultuju sa visokim predstavnicima, što dokazuje da su se rukovodili političkim, a ne pravnim kriterijumima. U svakom slučaju, krajnje je vrijeme za preispitivanje svih nametnutih odluka, kao i za uklanjanje njihovih štetnih posljedice", poručila je Cvijanovićeva.

Naglasila je da je vrijeme da se proces odlučivanja u BiH konačno vrati konstitutivnim narodima, njihovim demokratski izabranim predstavnicima i domaćim institucijama na svim nivoima vlasti, piše RTRS.