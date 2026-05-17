Logo
Large banner

SZO proglasila epidemiju, bolest od koje umire svaka druga osoba prešla granicu

Autor:

ATV
17.05.2026 19:57

Komentari:

0
Бактерија
Foto: Tanjug/Wassily Kandark

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi za javnozdravstvenu vanrednu situaciju od međunarodnog značaja, nakon 80 sumnjivih smrtnih slučajeva.

SZO je saopštila da epidemija, koju je izazvao virus Bundibugjo (Bundibugyo), ne ispunjava kriterijume za pandemijsku vanrednu situaciju, ali da su zemlje koje dijele kopnene granice sa DR Kongo u visokom riziku od daljeg širenja.

U nedjelju je zdravstvena agencija UN navela u saopštenju da je do subote prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, osam laboratorijski potvrđenih slučajeva i 246 sumnjivih slučajeva u provinciji Ituri u DR Kongo, u najmanje tri zdravstvene zone, uključujući Buniju, Rvamparu i Mongbvalu.

Jedan slučaj je potvrđen u gradu Goma na istoku Konga, navodi se u saopštenju pobunjenika M23.

Dokumentovano međunarodno širenje

Ministarstvo zdravlja DR Kongo saopštilo je u petak da je 80 ljudi preminulo u novoj epidemiji u istočnoj provinciji.

Ova 17. epidemija u zemlji, u kojoj je ebola prvi put identifikovana 1976. godine, mogla bi zapravo biti mnogo veća, s obzirom na visoku stopu pozitivnosti početnih uzoraka i sve veći broj sumnjivih slučajeva koji se prijavljuju, saopštila je SZO.

Epidemija je "izuzetna" jer ne postoje odobreni lijekovi niti vakcine specifične za virus Bundibugjo, za razliku od sojeva ebole Zair. Sve prethodne epidemije u zemlji, osim jedne, bile su izazvane sojem Zair.

Epidemija u DR Kongo i Ugandi predstavlja javnozdravstveni rizik za druge zemlje, pri čemu su neki slučajevi međunarodnog širenja već dokumentovani, saopštila je agencija, savjetujući zemlje da aktiviraju svoje nacionalne mehanizme za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama, kao i da sprovedu prekogranične preglede i preglede na glavnim unutrašnjim putevima.

U glavnom gradu Ugande, Kampali, u petak i subotu su prijavljena dva očigledno nepovezana laboratorijski potvrđena slučaja, uključujući jedan smrtni ishod, kod osoba koje su putovale iz DR Kongo, saopštila je SZO.

Ебола у Конгу

Svijet

Broj žrtava ebole u Ugrandi i Kongu porastao na 88

SZO je u nedjelju saopštila da je prethodno prijavljeni laboratorijski potvrđen slučaj u Kinšasi, glavnom gradu Demokratske Republike Kongo, bio negativan nakon što je urađeno sekundarno testiranje.

Kontakti ili slučajevi obolelih od virusne bolesti Bundibugjo ne bi trebalo da putuju u inostranstvo, osim ako to nije dio medicinske evakuacije, saopštila je SZO.

Agencija je savjetovala hitnu izolaciju potvrđenih slučajeva i svakodnevno praćenje kontakata, uz ograničeno putovanje unutar zemlje i zabranu međunarodnih putovanja do 21 dan nakon izlaganja virusu.

Istovremeno, SZO je pozvala zemlje da ne zatvaraju svoje granice i da ne ograničavaju putovanja i trgovinu iz straha, jer bi to moglo dovesti do toga da ljudi i roba prelaze granicu neformalnim putevima koji se ne prate.

Guste tropske šume DR Kongo prirodni su rezervoar za virus ebole.

Пријем заражених хантавирусом

Svijet

Koliko bismo trebali biti zabrinuti zbog hantavirusa?

Žan Kaseja, generalni direktor Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti, naveo je u saopštenju da je zatražio tehničke smjernice i preporuke o potencijalnoj potrebi da se epidemija proglasi javnozdravstvenom vanrednom situacijom od kontinentalne bezbjednosti.

Ovaj često smrtonosni virus, koji izaziva povišenu temperaturu, bolove u tijelu, povraćanje i dijareju, širi se direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima zaraženih osoba, kontaminiranim materijalima ili osobama koje su preminule od ove bolesti, navode Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

epidemija

Kongo

ebola

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Људи чекају да им се измјери температура испред муслиманске болнице Кибули у Кампали, Уганда, субота, 16. мај 2026.

Svijet

Ebola u Kongu odnijela 80 života

14 h

0
Болница

Svijet

Nova epidemija ebole: 13 potvrđenih slučajeva

1 d

0
Шпански владини званичници прскају путнике дезинфекционим средством прије укрцавања у авион након искрцавања са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому Тенерифе на Канарским острвима, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026.

Zdravlje

Doktorica objasnila da li postoji opasnost od širenja hantavirusa na opštu populaciju

3 d

0
Крузери плове морем

Svijet

Francuska blokirala iskrcavanje sa kruzera zbog nove epidemije

4 d

0

Više iz rubrike

амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp uputio nove prijetnje Iranu: Sat otkucava, od njih neće ostati ništa

3 h

0
Џефри Епстин

Svijet

Slučaj "Epstin": Desetak novih žrtava javilo se tužilaštvu

4 h

0
Путинова учитељица говорила о руском лидеру и упозорила Запад: Медвјед нема безгранично стрпљење

Svijet

Putinova učiteljica govorila o ruskom lideru i upozorila Zapad: Medvjed nema bezgranično strpljenje

4 h

0
Спрема се хапшење супруге Владимира Зеленског?

Svijet

Sprema se hapšenje supruge Vladimira Zelenskog?

5 h

2

  • Najnovije

22

10

Poznat identitet ubijenog mladića: Luki (19) okončan život dok je dostavljao hranu

22

04

Ruska vojska napreduje: Počele borbe za kapiju Slavjanska

22

02

Autom u pješake, pa izbo prolaznike: El Kudri nije osumnjičen za terorizam

21

31

Na Centralnom spomen-obilježju prikazani portreti poginulih boraca i svjedočenja porodica

21

09

Ponedjeljak donosi nešto neočekivano pripadnicima jednog znaka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner