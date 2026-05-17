SZO proglasila epidemiju, bolest od koje umire svaka druga osoba prešla granicu

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi za javnozdravstvenu vanrednu situaciju od međunarodnog značaja, nakon 80 sumnjivih smrtnih slučajeva.

SZO je saopštila da epidemija, koju je izazvao virus Bundibugjo (Bundibugyo), ne ispunjava kriterijume za pandemijsku vanrednu situaciju, ali da su zemlje koje dijele kopnene granice sa DR Kongo u visokom riziku od daljeg širenja.

U nedjelju je zdravstvena agencija UN navela u saopštenju da je do subote prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, osam laboratorijski potvrđenih slučajeva i 246 sumnjivih slučajeva u provinciji Ituri u DR Kongo, u najmanje tri zdravstvene zone, uključujući Buniju, Rvamparu i Mongbvalu.

Jedan slučaj je potvrđen u gradu Goma na istoku Konga, navodi se u saopštenju pobunjenika M23.

Dokumentovano međunarodno širenje

Ministarstvo zdravlja DR Kongo saopštilo je u petak da je 80 ljudi preminulo u novoj epidemiji u istočnoj provinciji.

Ova 17. epidemija u zemlji, u kojoj je ebola prvi put identifikovana 1976. godine, mogla bi zapravo biti mnogo veća, s obzirom na visoku stopu pozitivnosti početnih uzoraka i sve veći broj sumnjivih slučajeva koji se prijavljuju, saopštila je SZO.

Epidemija je "izuzetna" jer ne postoje odobreni lijekovi niti vakcine specifične za virus Bundibugjo, za razliku od sojeva ebole Zair. Sve prethodne epidemije u zemlji, osim jedne, bile su izazvane sojem Zair.

Epidemija u DR Kongo i Ugandi predstavlja javnozdravstveni rizik za druge zemlje, pri čemu su neki slučajevi međunarodnog širenja već dokumentovani, saopštila je agencija, savjetujući zemlje da aktiviraju svoje nacionalne mehanizme za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama, kao i da sprovedu prekogranične preglede i preglede na glavnim unutrašnjim putevima.

U glavnom gradu Ugande, Kampali, u petak i subotu su prijavljena dva očigledno nepovezana laboratorijski potvrđena slučaja, uključujući jedan smrtni ishod, kod osoba koje su putovale iz DR Kongo, saopštila je SZO.

SZO je u nedjelju saopštila da je prethodno prijavljeni laboratorijski potvrđen slučaj u Kinšasi, glavnom gradu Demokratske Republike Kongo, bio negativan nakon što je urađeno sekundarno testiranje.

Kontakti ili slučajevi obolelih od virusne bolesti Bundibugjo ne bi trebalo da putuju u inostranstvo, osim ako to nije dio medicinske evakuacije, saopštila je SZO.

Agencija je savjetovala hitnu izolaciju potvrđenih slučajeva i svakodnevno praćenje kontakata, uz ograničeno putovanje unutar zemlje i zabranu međunarodnih putovanja do 21 dan nakon izlaganja virusu.

Istovremeno, SZO je pozvala zemlje da ne zatvaraju svoje granice i da ne ograničavaju putovanja i trgovinu iz straha, jer bi to moglo dovesti do toga da ljudi i roba prelaze granicu neformalnim putevima koji se ne prate.

Guste tropske šume DR Kongo prirodni su rezervoar za virus ebole.

Žan Kaseja, generalni direktor Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti, naveo je u saopštenju da je zatražio tehničke smjernice i preporuke o potencijalnoj potrebi da se epidemija proglasi javnozdravstvenom vanrednom situacijom od kontinentalne bezbjednosti.

Ovaj često smrtonosni virus, koji izaziva povišenu temperaturu, bolove u tijelu, povraćanje i dijareju, širi se direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima zaraženih osoba, kontaminiranim materijalima ili osobama koje su preminule od ove bolesti, navode Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti.

(telegraf)