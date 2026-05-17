Putinova učiteljica govorila o ruskom lideru i upozorila Zapad: Medvjed nema bezgranično strpljenje

17.05.2026 17:59

Prva učiteljica predsjednika Rusije Vladimira Putina, Vera Gurevič, poručila je zapadnim političarima da ruski lider nema bezgranično strpljenje, prenose RIA Novosti.

"Znate, uvijek je postojao ono uverenje o Rusiji: mi dugo trpimo, dugo sve posmatramo, ali i medvjed ima strpljenja do određenog trenutka. A kako izgleda sresti medvjeda koji se već razbjesnio i zna svoja prava? Dobro razmislite prije nego što nam opet pripremite još neku gadost", rekla je Gurevič u razgovoru sa novinarom Pavlom Zarubinom za "Vesti", odgovarajući na pitanje kako reaguje na uvrede koje zapadni političari upućuju Putinu.

Ona je takođe istakla da je oduvijek imala osjećaj da Vladimira Putina čeka neobična budućnost.

"Naravno, nisam mogla da kažem da će to biti predsjednik ili premijer, ali sam uvijek osjećala da će negdje (visoko) dospjeti", rekla je Gurevič.

Ona je navela da je Putin kao dete bio najjači dječak i niko se nije usuđivao da mu se zamjeri.

Učiteljica je dodala da smatra da će ruski predsjednik imati snage da prođe kroz sve današnje izazove zahvaljujući svom karakteru.

"To je naslijedio od oca, koji je imao karakter od čelika", rekla je Gurevič Zarubinu.

Podsjetimo, predsednik Vladimir Putin pozvao je svoju prvu učiteljicu Veru Gurevič da prisustvuje paradi 9. maja u Moskvi, a zatim i da nekoliko dana provede kao gost u glavnom gradu. Šef ruske države pozvao ju je 11. maja na zajedničku večeru u svojoj rezidenciji i lično je došao po nju u hotel, prenosi RT Balkan.

