"Operacija Epski bijes je završena, fokus je na otvaranju moreuza"

Vojne operacije u Iranu su završene i sada je fokus na diplomatiji i otvaranju Ormuskog moreuza, izjavio je danas predsjednik Predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Majk Džonson, dodajući da Kongres u ovom trenutku ne treba da primjenjuje Zakon o ratnim ovlašćenjima u vezi sa situacijom u Islamskoj Republici.

"Sada smo u fazi diplomatije i pregovora. Nema raketa koje lete, nema ratovanja", rekao je Džonson za Fok Njuz i naglasio da je operacija "Epski bijes" završena.

Komentarišući kritike pojedinih demokrata, među kojima je i kongresmen iz Kalifornije Džimi Paneta, koji je poručio da Kongres mora da povrati ustavna ovlašćenja nad odlukama o ratu sa Iranom, Džonson je rekao da se ne slaže sa tim stavom.

Prema njegovim riječima, administraciji je potrebno vreme da završi proces stabilizacije situacije u Iranu, uz svakodnevnu uključenost predsjednika SAD Donalda Trampa i angažovanje Pentagona i Združenog generalštaba po tom pitanju.

On je naveo da su prethodne akcije uključivale uklanjanje više nivoa iranskog vojnog rukovodstva, što je, kako je ocijenio, izazvalo potrebu za reorganizacijom.

Džonson je izrazio optimizam da će situacija biti stabilizovana i dodao da su brojne savezničke zemlje spremne da pomognu u otvaranju trgovinskih tokova i snižavanju cijena energenata, što bi, kako je rekao, doprinijelo oporavku ekonomije.