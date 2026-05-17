Logo
Large banner

Tigar pobjegao sa privatnog imanja i napao jednu osobu!

Autor:

ATV
17.05.2026 15:55

Komentari:

0
Животиња тигар
Foto: pexels/ Bejan Adrian

Tigar koji je pobjegao sa privatnog imanja u blizini Lajpciga napao je i povrijedio jednu osobu prije nego što ga je ubila policija. Incident se dogodio danas, a životinja je pripadala poznatoj dreserki Karmen Zander, objavio je list Bild, a prenio DV .

Prema saopštenju policije, tigar je pobjegao iz privatnog ograđenog prostora u Škojdicu, zapadno od Lajpciga, prije nego što je ubijen iz vatrenog oružja u obližnjim baštama. Napadnuti čovjek je zadobio lakše povrede, ali je prebačen u bolnicu. Portparolka je potvrdila da nema drugih tigrova na slobodi.

Тигар

Svijet

Tigar skočio među publiku, cirkusom odjekivali vriska i zapomaganje!

Vlasnica Karmen Zander, nazvana „Kraljica tigrova“, već se suočila sa pravnim problemima zbog načina na koji je brinula o životinjama, objavio je nedjeljnik Cajt. Između ostalog, navodno je organizovala izložbu tigrova bez odgovarajućeg odobrenja, što je dovelo do istrage državnog tužilaštva u Lajpcigu.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

Tigar

tigar napao čovjeka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тигар насред пута

Zanimljivosti

Baš ga briga za saobraćaj: Tigar zadrijemao nasred puta

2 mj

0
Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

Scena

Vjerila se Jovana Jeremić, pokazala kakav je prsten dobila od Tigra

2 mj

1
Појавио се смртоносни вирус: Усмртио најмање 72 тигра

Svijet

Pojavio se smrtonosni virus: Usmrtio najmanje 72 tigra

2 mj

0
Ранко Убовић

Region

Ko je uhapšeni biznismen: U Skaju nazivan Tigar, povezivan s kavčanima

6 mj

0

Više iz rubrike

Заставе Њемачке

Svijet

Njemačka: Oko 84 odsto građana zabrinuto zbog stanja u zemlji

3 h

0
Руси о преговорима са ЕУ: Макрон "никада није стигао до телефона"

Svijet

Rusi o pregovorima sa EU: Makron "nikada nije stigao do telefona"

4 h

0
Нови АИ центар у САД-у ствараће топлоту као 23 нуклеарне бомбе дневно

Svijet

Novi AI centar u SAD-u stvaraće toplotu kao 23 nuklearne bombe dnevno

6 h

0
Људи чекају да им се измјери температура испред муслиманске болнице Кибули у Кампали, Уганда, субота, 16. мај 2026.

Svijet

Broj žrtava ebole u Ugrandi i Kongu porastao na 88

6 h

0

  • Najnovije

19

16

Republika Srpska ima najnižu cijenu goriva

19

11

Gotovo je: Kina i SAD postigle dogovor!

19

06

Šta nakon Šmita - ko može poništiti njegove odluke?

18

58

Centralne vijesti, 17.05.2026.

18

41

Loše vijesti iz Njemačke: Haris Tabaković teže povrijeđen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner