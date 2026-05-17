Tigar pobjegao sa privatnog imanja i napao jednu osobu!

Tigar koji je pobjegao sa privatnog imanja u blizini Lajpciga napao je i povrijedio jednu osobu prije nego što ga je ubila policija. Incident se dogodio danas, a životinja je pripadala poznatoj dreserki Karmen Zander, objavio je list Bild, a prenio DV .
Prema saopštenju policije, tigar je pobjegao iz privatnog ograđenog prostora u Škojdicu, zapadno od Lajpciga, prije nego što je ubijen iz vatrenog oružja u obližnjim baštama. Napadnuti čovjek je zadobio lakše povrede, ali je prebačen u bolnicu. Portparolka je potvrdila da nema drugih tigrova na slobodi.
Vlasnica Karmen Zander, nazvana „Kraljica tigrova“, već se suočila sa pravnim problemima zbog načina na koji je brinula o životinjama, objavio je nedjeljnik Cajt. Između ostalog, navodno je organizovala izložbu tigrova bez odgovarajućeg odobrenja, što je dovelo do istrage državnog tužilaštva u Lajpcigu.
