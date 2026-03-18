Baš ga briga za saobraćaj: Tigar zadrijemao nasred puta

ATV

18.03.2026

13:16

Тигар насред пута
Foto: Printscreen/Telegram/Sputnik

Vozače koji su prolazili kroz Habarovski kraj na dalekom istoku Rusije dočekao je nesvakidašnji prizor koji je mnoge ostavio u nevjerici.

Na sred puta, potpuno ravnodušan prema svijetu oko sebe, odmarao je odrasli tigar.

Iako su se automobili zaustavljali, a ljudi izlazili kako bi ga fotografisali, tigar nije pokazivao ni trunku straha niti agresije.

Većina vozača je zastala kako bi snimila ovaj rijetki susret, što je stvorilo manji zastoj, ali nikome nije palo na pamet da požuruje usnulog tigra.

Životinja je nastavila da drijema, ne obazirući se na buku motora i gužvu koja se stvorila oko nje, prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

