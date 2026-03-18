Neviđena zapljena: Krijumčario 2.000 mrava

18.03.2026

08:57

Мрави инсекти
Foto: Pixabay

Državljanin Kine i njegov saradnik iz Kenije optuženi su za ilegalnu trgovinu divljim vrstama nakon što su uhvaćeni u pokušaju krijumčarenja više od 2.000 živih kraljica vrtnih mrava iz Kenije.

Kinez Žang Kekun uhapšen je prošle sedmice na međunarodnom aerodromu u Najrobiju, nakon što su vlasti u njegovom prtljagu pronašle veliku količinu mrava. Svaki od njih bio je smješten u epruvetu ili umotan u papirne maramice.

Na sudskom ročištu u utorak, 17. marta izneseno je da je Žang mrave kupovao po cijeni od 10.000 kenijskih šilinga (133 KM) za svakih 100 komada.

Kenijske vlasti već neko vrijeme upozoravaju na rastuću potražnju za ovim insektima u Evropi i Aziji, gdje ih kolekcionari drže kao kućne ljubimce.

Iako zvanično nije potvrđeno da je to bio slučaj i u ovom pokušaju krijumčarenja, prtljag uhapšenog bio je namijenjen transportu prema Kini.

Obojica osumnjičenih terete se i za udruživanje radi počinjenja krivičnog djela, a trenutno se nalaze u pritvoru. Mvangi se suočava i s dodatnom optužbom, jer je u drugom slučaju kod njega pronađena još jedna količina živih mrava.

Prema navodima medija iz Najrobija, obojica su se izjasnila da nisu krivi. Njihov advokat Dejvid Lusveti izjavio je da nisu bili svjesni da krše zakon, navodi BBC.

