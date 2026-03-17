Tri znaka bi uskoro mogla da dobiju neočekivani novac

17.03.2026

17:49

Foto: ATV

Postoje trenuci kada se čini da se univerzum igra sa našim planovima - i to na najbolji mogući način. Takav period uskoro dolazi za tri horoskopska znaka čija bi finansijska situacija mogla da krene iznenađujuće pozitivno.

Neočekivani prilivi novca, bilo kroz zaboravljene dugove, iznenadne bonuse ili čak sreću u igrama na sreću, mogli bi da im ulepšaju svakodnevicu i donesu osjećaj olakšanja.

Bik

Za pripadnike znaka Bika, ovo bi moglo da znači nagradu za dugogodišnji trud. Iako su navikli da strpljivo grade svoju stabilnost, sada bi im se moglo desiti nešto potpuno neplanirano - novac koji dolazi bez najave.

Превара / Илустративна фотографија

Ljubav i seks

Muškarci u ovih pet znakova skloni su nevjeri

Možda je riječ o zaostalim plaćanjima, možda je u pitanju poslovna prilika koja se pojavljuje „niotkuda“, ali jedno je sigurno: Bik će znati kako da mudro upravlja ovim profitom.

Škorpija

Škorpije, s druge strane, mogle bi profitirati kroz odnose sa drugima. Bilo da je u pitanju partnerska, porodična ili poslovna saradnja, novac bi mogao doći kao rezultat tuđe odluke ili zajedničkog projekta. Zanimljivo je da će se sve desiti brzo i pomalo neočekivano, što će dodatno naglasiti osjećaj da je u pitanju pravi mali finansijski preokret.

Riba

Ribe, poznate po svojoj intuiciji, mogle su da osjete da dolazi nešto dobro - i ne bi pogriješile.

horoskop

Zanimljivosti

Ova četiri znaka stalno prave haos

Upravo njima zvijezde donose priliku za finansijsku dobit koja neće biti rezultat tradicionalnog rada. Kreativni projekti, hobiji ili čak slučajnosti mogli bi se pretvoriti u opipljiv prihod, podsjećajući ih da ponekad treba vjerovati svojoj intuiciji i prepustiti se toku.

Pročitajte više

Илустрација: срећна жена

Zanimljivosti

Od 1. aprila kreće najljepše vrijeme za 3 znaka: Para će biti za sve

8 h

0
Овај знак ће до љета пливати у парама

Zanimljivosti

Ovaj znak će do ljeta plivati u parama

10 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 17. mart: Šta nam zvijezde donose danas?

12 h

0
Људи рођени под ова четири знака често не знају колико су пожељни

Zanimljivosti

Ljudi rođeni pod ova četiri znaka često ne znaju koliko su poželjni

22 h

0

Više iz rubrike

Цвијеће ерика

Zanimljivosti

Kada se sadi koje cvijeće po mjesecima?

3 h

0
Мировање је завршено, кренула сезона: Отровнице изашле из јазбина

Zanimljivosti

Mirovanje je završeno, krenula sezona: Otrovnice izašle iz jazbina

3 h

0
Ова четири знака стално праве хаос

Zanimljivosti

Ova četiri znaka stalno prave haos

7 h

0
Мачка

Zanimljivosti

Evo odakle im devet života: Otkriveno zašto se mačke uvijek dočekaju na noge

7 h

0

