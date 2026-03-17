Evo odakle im devet života: Otkriveno zašto se mačke uvijek dočekaju na noge

Mačke već vijekovima fasciniraju ljude sposobnošću da se u padu okrenu i gotovo uvijek bezbjedno dočekaju na šape.

Naučnici su sada detaljnije objasnili kako im to polazi za rukom, kao i da li one zaista time "krše pravila fizike".

Naučnici su otkrili mehanizam koji mačkama omogućava da se uvijek dočekaju na noge.

Stotinama godina naučnici pokušavaju da objasne kako mačke uspijevaju da se okrenu u vazduhu i gotovo uvijek slete na noge, bez obzira na položaj iz kog su pale. Na prvi pogled djeluje kao da se tijelo mačke jednostavno "uvrne" u pravi položaj, ali fizičari su dugo smatrali da takav pokret nije moguć bez spoljašnje sile.

Sada su istraživači sa Univerziteta Jamaguči u Japanu ponudili ubjedljivo anatomsko objašnjenje. Prema njihovim rezultatima, ključ leži u neobičnoj fleksibilnosti određenog dijela mačje kičme.

Ispostavilo se da grudni, odnosno torakalni dio kičme - koji se nalazi u sredini leđa - može da se rotira mnogo više nego donji, lumbalni dio. U stvari, taj dio kičme je gotovo tri puta fleksibilniji. Zahvaljujući tome, mačka može da okrene gornji dio tijela izuzetno brzo, gotovo kao klizač koji naglo menja smer na ledu, što su naučnici zaključili nakon analiziranja kičme pet preminulih mačaka koje su donirane za istraživanje.

Da bi proverili kako to izgleda u praksi, naučnici su analizirali i video-snimke dvije odrasle mačke koje su puštene sa visine od oko jednog metra. Snimci su pokazali da mačke prvo okrenu prednji dio tijela ka zemlji, a tek nekoliko desetina milisekundi kasnije i zadnji deo. Taj precizno koordinisan pokret omogućava im da se u potpunosti orijentišu prije nego što stignu do podloge.

Ovo otkriće pomaže da se razjasni rasprava koja traje više od dva vijeka. Tokom tog perioda predloženo je više objašnjenja - od teorije da mačke koriste rep kao propeler, do ideje da savijaju tijelo pod oštrim uglom ili naizmenično uvlače i ispruže noge kako bi se okrenule.

Novo istraživanje pokazuje da je najverovatnije u pitanju kombinacija više mehanizama. Dok padaju, mačke uvlače prednje šape uz telo, što smanjuje inerciju i omogućava brže okretanje gornjeg dela tela. Istovremeno ispruže zadnje noge, čime povećavaju inerciju donjeg dijela tijela i drže ga stabilnijim.

Kada im je glava već okrenuta ka zemlji, mačke ponavljaju isti postupak u obrnutom redosljedu - uvlače zadnje noge, ispruže prednje i dovršavaju rotaciju. Na taj način gornji i donji deo tijela uvijaju se u suprotnim smerovima, pa mačka može da se okrene u vazduhu bez spoljašnjeg potiska, prenosi "Dejli mejl".

Drugim riječima, mačke ne krše zakone fizike, već ih samo koriste na izuzetno vešt način. Zahvaljujući kombinaciji fleksibilne kičme, brzih refleksa i precizne kontrole tijela, mogu da se okrenu u vazduhu i bezbjedno slete na šape, čak i kada padaju iz potpuno nepovoljnog položaja, prenosi RT Balkan.