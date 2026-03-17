Hamnei odbio prijedloge za primirje ili smirivanje tenzija

Iranski vrhovni vjerski vođa ajatolah Modžtaba Hamnei odbio je sve prijedloge posrednika za primirje ili smirivanje tenzija u odnosima sa SAD, izjavio je neimenovani iranski zvaničnik.

Prema njegovim riječima, Hamneijev stav u vezi sa osvetom SAD i Izraelu bio je "veoma čvrst i ozbiljan" na prvoj sjednici o spoljnoj politici.

Zvaničnik nije precizirao da li je Hamnei bio fizički prisutan na sjednici.