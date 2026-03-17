Potvrđen ptičiji grip kod uginulih koka nosilja u Crnoj Gori

Oko 10.000 koka nosilja uginulo je od ptičijeg gripa na dvije komercijalne farme živine u Bijelom Polju, a evidentirani su i novi slučajevi bolesti u Plavu, podaci su Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Novi slučaj ptičijeg gripa evidentiran je na manjem seoskom gazdinstvu na kojem su uginule sve jedinke u veoma kratkom periodu, što je karakteristika ptičijeg gripa, saopšteno je iz Uprave.

Svijet Snimljeni udari na američku Ambasadu

Kada je riječ o masovnom uginuću živine u Bijelom Polju, iz Uprave su naveli da imaju potvrde da su sa farmi, mimo procedura i prijave na bolest, uklonili živinu na deponiju, iako im je zakonska obaveza da o uginućima životinja obavijeste najbližu veterinarsku ambulantu ili veterinarskog inspektora.

Po nalogu tužilaštva, izvršeno je otkopavanje tog materijala sa deponije i uzorkovanje za laboratorijske analize, a rezultati su bili pozitivni na ptičiji grip.