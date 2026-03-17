Logo
Large banner

Potvrđen ptičiji grip kod uginulih koka nosilja u Crnoj Gori

Izvor:

SRNA

17.03.2026

11:33

Komentari:

0
Кокошке
Foto: ATV

Oko 10.000 koka nosilja uginulo je od ptičijeg gripa na dvije komercijalne farme živine u Bijelom Polju, a evidentirani su i novi slučajevi bolesti u Plavu, podaci su Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Novi slučaj ptičijeg gripa evidentiran je na manjem seoskom gazdinstvu na kojem su uginule sve jedinke u veoma kratkom periodu, što je karakteristika ptičijeg gripa, saopšteno je iz Uprave.

Kada je riječ o masovnom uginuću živine u Bijelom Polju, iz Uprave su naveli da imaju potvrde da su sa farmi, mimo procedura i prijave na bolest, uklonili živinu na deponiju, iako im je zakonska obaveza da o uginućima životinja obavijeste najbližu veterinarsku ambulantu ili veterinarskog inspektora.

Po nalogu tužilaštva, izvršeno je otkopavanje tog materijala sa deponije i uzorkovanje za laboratorijske analize, a rezultati su bili pozitivni na ptičiji grip.

Podijeli:

Tagovi :

Ptičiji grip

kokoške

Komentari (0)
Large banner

Da li gljive treba prati prije korištenja?

Roditelji, pazite na djecu: Pedofili napravili Fejsbuk grupu

Pijani vozači krenuli sa djecom na izlet

Na granici zaplijenjena medvjeđa glava

Kod pacijentkinje uklonjen tumor težak 36 kilograma FOTO

Pad kamatnih stopa u bankama: Prosjek na kredite 5,66 odsto

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner